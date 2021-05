“Sport LiberaMente” al via le iscrizioni di attività all'aperto per tutte le età

Ci si può prenotare on line sul sito del Comune di Modena. Le attività si svolgono dal venerdì alla domenica, nei parchi e nelle aree verdi, con 20 persone per gruppo

Sono aperte on line le iscrizioni per le attività di “Sport LiberaMente” programmate nei parchi e nelle aree verdi cittadine per tutti i fine settimana di maggio, dal venerdì alla domenica.

“Sport LiberaMente” è il cartellone di attività sportive aperte a tutti e gratuite promosso dal Comune di Modena (grazie a un contributo regionale) in collaborazione con gli enti di promozione sportiva Aics, Asi, Csi e Uisp. Gli allenamenti, dal fitness allo yoga, per grandi e piccoli e di intensità diverse, sono partiti all’inizio di maggio e proseguiranno fino alla fine di giugno, per un totale di 27 giornate di sport all’aria aperta.

Per partecipare è sufficiente prenotarsi attraverso il sito dell’Ufficio Sport del Comune dove sarà possibile anche consultare il calendario delle diverse attività. Da oggi, lunedì 10 maggio, è possibile prenotare per tutti gli appuntamenti in calendario fino al 30 maggio. Per ogni attività è previsto un massimo di 20 partecipanti; una volta superato questo numero, non sarà più possibile prenotare.

Le attività proposte variano dal fitness alla ginnastica posturale, dallo stretching allo yoga, dal welness walking al run different, con allenamenti divertenti per migliorare la corsa. Non mancano percorsi motori per bambini fino ai 5 anni, allenamenti in compagnia dell’amico a quattro zampe e perfino salti e capriole in volo per chi vuole avvicinarsi alla danza aerea.

Le lezioni si svolgono nei parchi Novi Sad, Londrina, Amendola, Resistenza, XXII Aprile, Berlinguer, Caduti della Fanfara; ai Giardini Ducali e nelle aree verdi delle frazioni di Cognento, Albareto e San Damaso.