“Sport LiberaMente” attività anche per tutto giugno

Proseguono anche per tutti i fine settimana di giugno gli appuntamenti di “Sport LiberaMente”, le attività sportive aperte a tutti e gratuite che si svolgono nei parchi e nelle aree verdi cittadine dal venerdì alla domenica.

Il programma, attivo da maggio e promosso dal Comune di Modena (grazie a un contributo regionale) in collaborazione con gli enti di promozione sportiva Aics, Asi, Csi e Uisp, mette in calendario ogni fine settimana 18 proposte diverse, mirate a target differenti: dai percorsi motori per bambini da 3 a 5 anni alla ginnastica dolce total body, dalle discipline orientali come yoga e qi gong alle eclettiche evoluzioni del parkour per piccoli traceur da 5 a 11 anni, dalla rilassante sapienza di stretching e automassaggio agli energici allenamenti di tabata e run different, passando per ginnastica posturale, wellness walking, fit and tone e dog trial run, i percorsi per allenarsi in compagnia del proprio cane.

Le lezioni si svolgono nei parchi Novi Sad, Londrina, Amendola, Resistenza, XXII Aprile, Berlinguer, Caduti della Fanfara; ai Giardini Ducali e nelle aree verdi delle frazioni di Cognento, Albareto e San Damaso.

Per partecipare è sufficiente prenotarsi attraverso il sito dell’Ufficio Sport del Comune dove sarà possibile anche consultare il calendario delle diverse attività.

Per garantire il distanziamento prescritto dalla normativa anti-Covid, è previsto un numero massimo di 20 partecipanti per ciascuna attività.