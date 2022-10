In "palestra" al parco della Repubblica, sport e benessere nei fine settimana

Diffondere la pratica sportiva all’aperto per favorire il benessere psicofisico e sociale dei cittadini di Modena. È l’obiettivo del progetto “Sport nei parchi - Urban sport activity and week end” che ha preso il via oggi e che proseguirà nei prossimi fine settimana. Un'area del parco della Repubblica verrà riorganizzata, trasformandosi in una palestra a cielo aperto dove sei società sportive del territorio, selezionate col bando congiunto di Comune e Sport e Salute (la società dello Stato per la promozione dello sport), organizzeranno per un anno proposte a partecipazione gratuita rivolte a persone di ogni età che in questi spazi possono fare sport e movimento, appunto, e approfondire tematiche di sensibilizzazione sociale. Dopo la fase estiva, il progetto è entrato in quella autunnale con nuove attività che si svilupperanno nei prossimi mesi.

L’iniziativa ha preso il via stamattina con i rappresentanti di tutte le società sportive e la partecipazione dell’assessora allo Sport del Comune di Modena Grazia Baracchi, della segretaria regionale di Sport e Salute Antonella Luminosi e di uno dei testimonial dell’iniziativa, l’atleta “legend” Andrea Minguzzi, campione olimpico a Pechino 2008 nella lotta greco-romana. Come hanno spiegato gli organizzatori, “Sport nei parchi”, ideato da Sport e Salute in collaborazione con l’Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e il Comune di Modena, attore e beneficiario del progetto, è un modello innovativo di fruizione dei parchi, luoghi in cui svolgere attività sportiva gratuita durante il week end.

“Con questo progetto – afferma l’assessora Baracchi – sviluppiamo, in sinergia con le società sportive del territorio, un nuovo modello di fruizione dei parchi pubblici che possono quindi caratterizzarsi sempre più come luoghi votati all’attività ludico-motoria e sportiva, nell’ambito del sostegno all’attività motoria come mezzo per promuovere corretti e sani stili di vita, rappresentando un’ulteriore opportunità per avvicinare alla pratica sportiva tante persone non iscritte alle società del territorio. I parchi, dunque, nella loro funzione di ‘palestre a cielo aperto’ vengono ulteriormente valorizzati come luoghi di benessere e di socialità”. Vito Cozzoli, presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, in un messaggio ha aggiunto che “la società è sempre attenta ai territori perché vuole favorire il diritto allo sport di tutti. La linea di intervento 2 del progetto ‘Sport nei parchi’ aggiunge valore all’idea che lo sport è e deve essere accessibile a ogni area del Paese”.

Otto progetti nel parco

Attività multisportive e laser run per i più giovani; yoga, pilates e total body dedicate alle donne; ginnastica dolce e “volley argento” pensati per over 65. Sono solo alcune delle principali attività gratuite di carattere ludico, motorio e sportivo per bambini, donne e anziani che si svolgono tutti i fine settimana al parco della Repubblica e che proseguiranno fino all’estate dell’anno prossimo. L’attività ha preso avvio già da metà giugno e ogni fine settimana, con l’eccezione dello stop in tre week end di agosto, ha ospitato in media otto differenti attività con oltre trenta partecipanti per ciascuna occasione: circa 10-15 bambini e ragazzi da quattro a 12 anni, una decina di cittadini over 12 e 10-15 donne.

Online, sul sito web dell’Amministrazione, è disponibile il calendario delle attività di ottobre e novembre (www.comune.modena.it/ argomenti/sport). Tra le attività dei prossimi mesi sono previste anche “walk & gym” e “movimento e respiro” per donne e yoga terapeutico, fitness e volley per i meno giovani.

Entrando nel dettaglio delle associazioni coinvolte, in particolare, la società World child Sport, che ha la mission di associare sport, divertimento e movimento al fine di promuovere sani stili di vita e fornire alle famiglie strumenti e percorsi sicuri per i propri figli, affinché possano crescere in modo sano ed equilibrato, nel rispetto delle proprie caratteristiche e bisogni, al parco della Repubblica propone attività multisport per bambini e ragazzi.

Lust – Centro La Fenice, società sportiva che gestisce da 12 anni il Centro la Fenice all’R-Nord, con un’offerta di scuola di danza, arti marziali e fitness con l’obiettivo di poter vivere lo sport e l’arte a 360 gradi, organizza i corsi di pilates, total body, walk & tonic e danza in fascia per donne.

Stella Azzurra Sport, che tra i vari scopi si prefigge anche quello di sviluppare le discipline che si concentrano sul riequilibrio del corpo e della postura, tecniche valide per compensare gli squilibri generati dalla pratica di altre attività sportive o dalle consuete mansioni svolte nella vita quotidiana, realizza attività di yoga dolce e terapeutico e ginnastica adattata e respiratoria per over 65.

Polisportiva Morane, storica realtà che propone attività ludico-motorie differenziate per età, anche in collaborazione con altre associazioni ed enti di promozione sportiva e sociale, organizza attività di movimento e respiro e yoga per donne, pure in gravidanza.

Pentathlon Modena, società che da tempo lavora sul fronte dell’avviamento al pentathlon moderno e sviluppa anche il settore agonistico, dedicandosi ad attività varie come scherma, nuoto ed equitazione, presenta i corsi di laser run per bambini e ragazzi.

Infine a Volley Academy Modena, società pallavolistica del territorio la cui prima squadra è iscritta al campionato nazionale femminile di serie B1, sono affidate le attività di “volley argento” e ginnastica dolce per gli over 65.

Per informazioni si può contattare l’Ufficio sport del Comune al telefono (059 2032712) e via mail (servizi.sportivi@comune. modena.it).