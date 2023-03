Sport per tutti nel verde, riprendono le attività al Parco della Repubblica

Dallo yoga per donne in gravidanza al “volley argento” per gli anziani, passando per sessioni di pilates per persone di ogni età e per le proposte multisport per bambini. Sono alcune delle attività di carattere ludico, motorio e sportivo che si possono svolgere fino a giugno, tutti i fine settimana, al parco della Repubblica, sempre più votato come luogo in cui diffondere la pratica sportiva all’aperto per favorire il benessere psicofisico e sociale dei cittadini di Modena. Nel pomeriggio di venerdì 24 marzo riprende infatti con la fase primaverile, dopo lo stop invernale, il progetto “Sport nei parchi – Urban sport activity and week end”, con cui l’area verde di via Salvo D’Acquisto si trasforma in una palestra a cielo aperto. Sei società sportive del territorio, selezionate col bando congiunto di Comune e Sport e Salute (la società dello Stato per la promozione dello sport), organizzano anche nei prossimi due mesi corsi e proposte a partecipazione gratuita rivolte a bambini, ragazzi, donne e anziani che in questi spazi possono fare sport e movimento, appunto, e approfondire tematiche di sensibilizzazione sociale. Online, sul sito web dell’Amministrazione, è disponibile il calendario delle attività, articolate in nove differenti percorsi (www.comune.modena.it/ argomenti/sport).

Come previsto dal bando alla base del progetto, avviato a giugno 2022 con una durata annuale, le società individuate e coinvolte (World child sport, Lust, Stella azzurra sport, Polisportiva Morane, Pentathlon Modena e Volley Academy Modena) sono coordinate tra loro per dare vita a una sorta di “isola sportiva” che entra in funzione dal venerdì alla domenica. Nel resto della settimana i sei soggetti possono utilizzare gli spazi per proporre attività ai propri iscritti, mentre una parte dell’area verde, in giornate appositamente organizzate, può accogliere altre società sportive locali, con l’obiettivo di promuovere discipline meno conosciute o innovative.

Il progetto era stato presentato nel 2021 nell’ambito dell’avviso pubblico “Sport nei parchi”, bandito da Sport e Salute, ed era stato ammesso ai finanziamenti col massimo punteggio. La scelta della collocazione degli spazi, da parte dell’Amministrazione comunale, era ricaduta sul parco della Repubblica che meglio rispondeva ai criteri proposti dal bando, poiché posizionato al centro di una zona residenziale e alla confluenza di diverse piste ciclabili, caratteristiche che lo rendono facilmente accessibile, oltre a una conformazione adatta a percorsi di trekking e alla presenza di numerosi punti attrezzati per attività diverse, come due aree gioco per i bambini. “Urban sport activity and week end” ha un valore complessivo di circa 24mila euro, di cui 13mila euro a carico del Comune.

Per approfondimenti si può contattare l’Ufficio sport anche al telefono (059 2032712) e via posta elettronica (servizi.sportivi@comune. modena.it).

Nove proposte differenti

Prendono il via nel primo pomeriggio del venerdì e terminano nella tarda mattinata della domenica i nove differenti corsi ad accesso gratuito che ogni fine settimana, per i prossimi due mesi, si svolgono nel parco della Repubblica di Modena nell’ambito del progetto “Sport nei parchi – Urban sport activity and week end” che in giugno arriva a conclusione.

Nella giornata del venerdì, in particolare, sono previste due proposte per donne (dalle ore 14 alle 15 una sessione di pilates, dalle 15 alle 16 yoga posturale) seguite da un’attività per over 65 (yoga dolce dalle 18.15 alle 19.15).

Il sabato si riprende con gli anziani: dalle 9.30 alle 11.30 spazio allo yoga terapeutico e alla ginnastica adattata. Mentre in parallelo sono in programma iniziative per bambini e ragazzi: dalle 10.15 alle 12.15 i più piccoli si possono dedicare al laser run e alle attività multisport.

La domenica si comincia sempre con le proposte per over 65: dalle 9 alle 11 si possono praticare la ginnastica dolce e il volley argento. Poi i percorsi per le donne: dalle 10 alle 11 l’appuntamento yoga e respiro e, infine, dalle 11 alle 12 quello sullo yoga in gravidanza.

Online, sul sito www.comune.modena.it/ argomenti/sport, sono pubblicati i programmi dettagliati. In caso di maltempo le attività si considerano annullate.