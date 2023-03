Sport per tutti, un progetto di inclusione sportiva a Maranello

Al via a Maranello il progetto “Sport per tutti”: una serie di proposte per svolgere attività fisica, rivolte a bambini, ragazzi e adulti, con una attenzione particolare a persone con disabilità ed esigenze speciali. Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale, Uisp (Unione Italiana Sport Per tutti) e Polisportiva Polivalente Maranello. Grazie ad un apposito bando sono stati selezionati sei educatori, con profili riconosciuti dal CONI, per realizzare attività finalizzate a supportare l’inclusione all’attività fisica e sportiva, con particolare attenzione ai soggetti fragili e più a rischio di esclusione. Lo sport come veicolo di inclusione e partecipazione, dunque, attraverso una proposta variegata di attività da svolgere nelle palestre e nei campi da calcio: si va dalla ginnastica dolce al risveglio muscolare, dall’avviamento allo sport all’attività fisica, dal calcio al basket.

“Lo sport è un veicolo per promuovere i sani stili di vita, ma anche una grande occasione di incontro e confronto, quindi di socializzazione”, è il commento di Mariaelena Mililli, assessora allo sport del Comune di Maranello. “Amministrazione comunale e Uisp si sono candidati e hanno beneficiato di un contributo ministeriale attraverso il quale abbiamo deciso di formare, grazie anche ad una collaborazione con l’Università di Modena e Reggio Emilia, giovani educatori sportivi ai temi dell’inclusione e della marginalità: un valore aggiunto rispetto alla già acquisita formazione motoria. Lo sport si sta dimostrando un grande strumento di promozione della salute a 360 gradi grazie alla partecipazione delle nostre società sportive, a dimostrazione che lo sport può essere un potente strumento per evitare la marginalizzazione delle persone più fragili”.

Le attività, gratuite, hanno preso il via in questi giorni e proseguiranno fino a giugno: sono già state raccolte diverse iscrizioni sia da parte dei più giovani che degli adulti. Nel dettaglio, alla Palestra delle Scuole Rodari di Pozza sono in programma gli esercizi di ginnastica dolce e risveglio muscolare, per tutte le età (sabato dalle 9 alle 10.30 e lunedì dalle 20 alle 21) e di avviamento allo sport per bambini da 6 a 11 anni (sabato dalle 10.30 alle 12). I ragazzi dagli 11 anni potranno invece provare il calcio e il basket, presso la palestra Messineo, il lunedì e mercoledì dalle 14.30 alle 16.

Per informazioni ed iscrizioni è possibile contattare la Polisportiva Polivalente Maranello. il lunedì dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 19.30, il venerdì pomeriggio dalle 15.30 alle 19.30 o chiamando il numero 0536 940228.