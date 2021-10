Lo sport è di tutti: 11.000 euro per il sostegno alla pratica sportiva

Per il nono anno consecutivo il Comune di Soliera promuove l’iniziativa “Lo sport è di tutti”, stanziando 11.000 euro in un bando per l’assegnazione di un contributo economico alla pratica sportiva di bambini e ragazzi nell'età della crescita. I “buoni sportivi” sono rivolti a quei nuclei familiari che si trovano con entrate economiche ridotte.

Il progetto si chiama, non a caso, “Lo sport è di tutti”, per indicare un'iniziativa che intreccia la promozione sportiva alla solidarietà sociale. Possono beneficiarne i genitori o i tutori dei ragazzi residenti a Soliera di età compresa fra i 6 e i 17 anni d’età, nati dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2015. Il contributo erogabile è pari al 50% del costo sostenuto per l'iscrizione annuale a un corso di una disciplina sportiva, fino a un contributo massimo di 150 euro a ragazzo e di 400 euro a famiglia.

“Gli ultimi diciotto mesi segnati dall’emergenza sanitaria e da ripetuti lockdown”, spiega la vicesindaca e assessora allo Sport Cristina Zambelli, “hanno danneggiato pesantemente le attività delle numero realtà sportive del nostro territorio. Lo sport resta tuttavia una irrinunciabile esperienza di formazione per bambini e adolescenti. Per questo il nostro sforzo è sostenere concretamente una ripresa delle iscrizioni. La novità di quest’anno è che ad ogni assegnatario, grazie alla collaborazione con Coop-Alleanza 3.0, verrà riconosciuto anche un buono spesa da spendere nei negozi Coop entro il 31 dicembre del 2022.”

Le domande, corredate dei necessari allegati, vanno presentate entro le ore 12 di martedì 30 novembre 2021 all'Ufficio Protocollo del Comune, in via Garibaldi 48, preferibilmente per email all’indirizzo protocollo@pec.comune.soliera.mo.it.

Il contributo verrà erogato direttamente all’associazione/società indicata dal richiedente della domanda, previa verifica dell’effettiva frequenza al corso del beneficiario, attestata dalla società sportiva.

La modulistica per la richiesta è scaricabile dal sito internet del Comune