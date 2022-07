"SportBoard" parte il progetto Erasmus+Sport per monitorare e diffondere l'etica nello sport

E' ufficialmente partito SportBoard, il nuovo progetto Erasmus+Sport co- finanziato dall'Unione Europea, con Anderlini e il Comune di Modena insieme per monitorare e diffondere l'etica nello sport nei prossimi 30 mesi.

Il partenariato vede Sant Cugat Creix (Spagna), polisportiva catalana che colta oltre 4000 atleti, in qualità di capofila; l'Università Ramon LLull (Spagna), come partner accademico che guiderà la ricerca e la costruzione del programma pilota; Sport et Citoyennete (Belgio) con il ruolo di supporto alla creazione del programma pilota, il Comune di Modena, responsabile dell'implementazione del programma pilota, e Anderlini che si occuperà dalla comunicazione e disseminazione del progetto.

SportBoard nasce per monitorare e favorire il comportamento etico dei bambini e dei giovani atleti nello sport, contrastando in particolare discriminazione (etnica, di genere, culturale, religiosa, orientamento sessuale, disabilità), bullismo, violenza, molestie ed abusi anche sessuali, doping, scommesse e vendita di partite, e favorire lo sviluppo di governance sportive sane e di qualità. Sono questi gli obiettivi principali di Sportboard, il progetto europeo che coinvolge anche il Comune di Modena e Anderlini in un partneriato pubblico-privato che ha ottenuto un finanziamento di 250mila euro nell'ambito del Programma Erasmus+Sport, il piano europeo che promuove la mobilità ai fini dell'apprendimento del personale sportivo e la cooperazione, la qualità, l'inclusione, la creatività e l'innovazione a livello delle organizzazioni e delle politiche sportive, prestando attenzione agli sport di base.

SportBoard rappresenta, nei fatti, il seguito di Ethics4Sport, il progetto già finanziato sempre nell'ambito di Erasmus+Sport, che aveva l'obiettivo di incentivare la definizione di meccanismi innovativi per promuovere i codici etici negli sport di base e garantirne l'effettiva applicazione; Sant Cugat Creix e Anderlini erano già partner in quella iniziativa, che ora conosce dunque un ampliamento e un'evoluzione.

Nell'arco del kick off meeting, tenutosi il 4 luglio a Barcellona, i partner hanno avuto la possibilità di approfondire le prime tematiche operative per dare l'avvio al progetto e stabilire i primi step. Nel pomeriggio, a Sant Cugat, Creix ha organizzato la prima conferenza internazionale, nella quale sono intervenuti Marco Neviani, presidente Scuola di Pallavolo Anderlin, e Grazia Baracchi, Assessora allo Sport del Comune di Modena.

Il progetto, dunque, prende ufficialmente il via, e vedrà nel giugno 2023 l'intera delegazione a Modena per il secondo appuntamento internazionale, che coinvolgerà le associazioni sportive e gli stakeholders del territorio modenese.