Rifinanziati gli sportelli psicologici per gli studenti delle superiori di Carpi

A Carpi la Giunta comunale ha deliberato di destinare 15mila euro alla rete degli sportelli psicologici e dei progetti finalizzati al benessere scolastico, da ripartire tra le secondarie di secondo grado e il Centro di formazione professionale “Nazareno” per l'anno 2023-’24. Si tratta di risorse economiche assegnate dall’Ausl per gli interventi di prossimità e dal Tavolo di Piano per il “Progetto Adolescenza”. Proseguono così l’attenzione e l’impegno dell’Amministrazione comunale su questo delicato fronte della salute dei ragazzi, che la pandemia ha per certi versi acuito.

L’importo andrà ai seguenti Istituti: Tecnico industriale “da Vinci”, Liceo “Fanti”, Istruzione superiore “Meucci-Cattaneo”, Professionale statale industriale "Vallauri" e appunto il “Nazareno”.

Spiega Davide Dalle Ave, Assessore a Scuola e Politiche Giovanili: « Ribadiamo l'importanza di azioni come queste per continuare e rafforzare la collaborazione con gli istituti scolastici del territorio su progetti concreti finalizzati al benessere scolastico, alla riduzione del disagio, al contrasto al bullismo e ai fenomeni di discriminazione di genere, importantissimi soprattutto in questi anni di ripresa delle attività dopo le ingenti limitazioni dovute al Covid. »

L’importo complessivo verrà ripartito, in continuità con il biennio precedente e come indicato dal “Direttivo Politiche Giovanili”, in base a tre criteri: 6.000 euro rapportati al numero totale degli iscritti nei vari istituti; 5.000 in base al numero delle classi prime; 4.000 in base alla percentuale di abbandono scolastico entro il primo trimestre. I fondi andranno anche a coprire spese per « la riduzione dello stress e la gestione della rabbia », e in particolare agli sportelli di ascolto psicologico organizzati negli istituiti beneficiari, « di libero accesso e aperti a studenti, insegnanti e genitori. »