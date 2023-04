Lo sportello Hera di Formigine riapre con una sede rinnovata

Un punto di riferimento per cittadini, partite Iva e aziende del territorio, per ricevere informazioni sui servizi luce, gas, idrico e rifiuti erogati e sulle offerte di gas e luce. Sono solo alcune delle caratteristiche del rinnovato sportello del Gruppo Hera a Formigine, inaugurato oggi, 27 aprile, alla presenza dell’assessore all’ambiente Giulia Bosi e di Marco Impiglia, Responsabile Customer Relationship di Hera Comm.

Lo sportello non si sposta dalla sua sede storica, in via del Tricolore 14, e manterrà l’orario noto ai formiginesi: Da lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.30; venerdì dalle 14.30 alle 17.00; sabato dalle 8.00 alle 12.30

L’iniziativa s’inserisce nel contesto di un vasto programma di investimenti di Hera sui canali di contatto che, insieme al web e al call center, riserva grande importanza anche al tradizionale servizio di sportello fisico.

Un punto di riferimento per il territorio

Il bacino di riferimento dello sportello è rappresentato principalmente dalle famiglie e dalle aziende del comune di Formigine e delle sue frazioni, per un bacino di quasi 35mila abitanti.

Lo sportello è dotato di un’area di attesa più confortevole, di tecnologie fonoassorbenti per tutelare la privacy e di una postazione di accoglienza per ricevere e fornire risposte più veloci e mirate alle esigenze dei clienti. Questi ultimi si potranno rivolgere agli operatori per qualsiasi tipo di richiesta: informazioni sui servizi gas, luce, acqua e rifiuti gestiti dal Gruppo Hera; o ancora per allacci, disdette, subentri e per sottoscrivere le nuove offerte gas ed energia elettrica.

Allo sportello i clienti interessati potranno richiedere gratuitamente anche una consulenza energetica più approfondita, non soltanto per conoscere meglio il portafoglio di offerte luce e gas tutte 100% sostenibili di Hera Comm, ma anche per valutare – e, in alcuni casi, toccare con mano - caratteristiche e vantaggi dei prodotti e servizi a loro disposizione per intraprendere il proprio percorso di transizione energetica.

Da tempo, infatti, Hera Comm ha esteso la propria gamma di soluzioni sostenibili, che comprende prodotti per il monitoraggio dei consumi e il risparmio di energia come Hera Led ed Hera Thermo, per riscaldare/raffrescare gli ambienti in modo efficiente come Hera Caldaia, Hera Clima, Hera Scaldacqua e per produrre direttamente la propria energia dal sole, come Hera Fotovoltaico, la proposta chiavi in mano, disponibile anche con sistema di accumulo.

Numerosi i canali di contatto a disposizione dei clienti

La multiutility conferma così l’attenzione al radicamento sul territorio. La relazione con la comunità locale è, infatti, uno dei punti di forza dell’azienda: solo in Emilia-Romagna, attraverso la propria società commerciale, conta oltre 70 sportelli a servizio dei cittadini. Alla rete di sportelli, inoltre, il Gruppo Hera affianca un call center dedicato, una piattaforma web e una app (My Hera) che consentono di gestire le forniture comodamente da casa ma anche di ottenere utili consigli sul risparmio energetico: tutti canali di contatto molto apprezzati dai clienti.

“Il rinnovato sportello di Formigine – spiega Marco Impiglia, Responsabile Customer Relationship Management di Hera Comm – è un'altra azione concreta avviata dal Gruppo Hera per offrire ai propri clienti una rete di contatto capillare sul territorio ed essere sempre più vicino ai propri clienti, garantendo loro servizi di qualità in uno spazio pensato per essere sempre più confortevole”.