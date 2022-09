Alla Casa della Salute di Modena apre uno sportello informativo per i caregiver

Da giovedì 22 settembre presso la Casa della Salute di via Levi Montalcini, a Modena, sarà in funzione l’Informacargiver Modena, uno sportello per informare i cittadini che si prendono cura di un familiare anziano o disabile relativamente a benefici, sostegni ed agevolazioni a cui potrebbe accedere, oltre che in merito alla rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali attiva in città sui cui può contare.

L’Informacaregiver è gestito dal Puass e fa parte della rete integrata dei servizi socio-sanitari assistenziali. È un progetto del Settore Servizi sociali del Comune di Modena e Azienda Sanitaria Locale - Distretto di Modena e si rivolge ai cittadini caregiver che non sono seguiti dai servizi socio-sanitari-assistenziali territoriali. Coinvolge, inoltre, realtà dell’associazionismo e del Terzo settore. Le attività del nuovo sportello si affiancano e integrano le azioni di orientamento e accompagnamento svolte dagli Sportelli Sociali.

Al punto informativo si accede gratuitamente nelle giornate di lunedì, giovedì e sabato, dalle ore 9 alle 12, previo appuntamento da fissare telefonicamente chiamando il numero 059/438134 o tramite email (polo.puass@comune.modena.it). Un operatore sociale sarà a disposizione di chi desidera essere informato sulle azioni di supporto a favore dei caregiver familiari.