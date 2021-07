Carpi, nuovo “Sportello sociale“ inaugurato oggi in via via Trento e Trieste

Un punto informativo e di orientamento per il cittadino che ha bisogno di un servizio sociale: è il nuovo sportello comunale inaugurato oggi in via Trento e Trieste 77. E' un ampio locale fronte strada, dove gli operatori possono dare informazioni e consigli sulle possibilità messe a disposizione dalle strutture pubbliche per le varie problematiche che possono presentarsi: abitative o economiche, assistenziali o familiari, questioni di minori o di genere.

Il nastro tricolore è stato tagliato dal Sindaco Alberto Bellelli, con l'assessore alle Politiche Sociali Tamara Calzolari, attorniati da molte operatrici del Servizio.

« Anche in seguito alla pandemia – spiega Calzolari – i bisogni dei cittadini sono mutati e necessitano di essere accompagnati per trovare soluzioni idonee. Quando il cittadino esce vogliamo che abbia già una prima risposta o l'indicazione rispetto a un ulteriore servizio comunale. Quindi è importante potenziare i luoghi per accogliere la persona e prendere in carico la sua esigenza con la necessaria riservatezza. Anche da questo punto di visto, la nuova struttura migliora la modalità di erogazione del servizio. »

Parole di ringraziamento sono state espresse dal Sindaco: « Fondamentale è stato l'apporto degli operatori dei servizi sociali per sostenere i cittadini, soprattutto durante questo periodo Covid. Un contributo umano e professionale, che non si traduce in numeri dentro a un bilancio comunale, ma che è indispensabile per la tenuta sociale della comunità. »

Il nuovo “Sportello sociale” è affidato in gestione al “Consorzio Solidarietà Sociale” (Css) di Modena, attraverso alcune cooperative carpigiane. Per motivi legati alla emergenza sanitaria, al momento la struttura riceve solo su appuntamento rivolgendosi a questi i recapiti: 059649933 o 059649644 o servizisocialicarpi@ terredargine.it

Inoltre, questo numero dedicato 0598635287 è in funzione dalle 9 alle 16 dal lunedì al venerdì, e il sabato dalle 8:30 alle 12:30.