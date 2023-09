Sportello di ascolto per i dipendenti comunali, Sulpl soddisfatto per la riapertura

Il Sindacato unitario lavoratori della Polizia Locale di Modena (Sulpl) si dice soddisfatto per la riapertura dello Sportello di Ascolto per i dipendenti del Comune ed in particolare per gli operatori della Polizia Locale. "Lo sportello era già stato in funzione dal 2009 al 2015, raccogliendo apprezzamento e gradimento tra gli appartenenti al Corpo, ma purtroppo l'Amministrazione decise di non proseguire tale esperienza. Va evidenziato che alcune Amministrazioni della provincia si erano già attivate, anche dallo scorso anno, per avviare percorsi simili per gli agenti di Polizia Locale che ritenessero di averne necessità, come ad esempio l'Unione Terre dei Castelli, l'Unione Terre d'Argine e quella del Frignano", spiega il sindacato.

Da anni il SULPL si batte affinché venga attivato un percorso di supporto psicologico, in quanto l'aumento esponenziale dei suicidi tra le forze di polizia, compresi gli agenti della Polizia Locale, hanno imposto una presa di coscienza nelle Amministrazioni affinché non sottovalutino il fenomeno. Dal 2014 al 2021 sono 355 i suicidi in divisa in Italia. Mediamente ogni 5 giorni un uomo in divisa si toglie la vita. Nel 2022 sono stati catalogati 72 suicidi mentre dall'inizio dell'anno si sono già verificati ad oggi 34 suicidi. Nella nostra Regione si sono verificati casi. Da non tralasciare gli strascichi del periodo storico appena trascorso del Covid, in cui la Polizia Locale ha sempre svolto un ruolo di prima linea, e le cui conseguenze psicologiche sono ancora in fase di studio.

"Già dal 2020 il Sindacato ha portato all'attenzione dei vertici Regionali la delicata questione, e finalmente, nei mesi scorsi la Giunta regionale ha modificato la delibera regionale sulla Polizia Locale affermando il valore del benessere psico-fisico, anche inteso come benessere organizzativo promuovendo azioni orientate alla formazione, all'aggiornamento professionale e al supporto psicologico. Il Ssulpl apprende con soddisfazione la notizia diramata, dalla Regione Emilia Romagna il 26 Settembre, dell'attivazione di un progetto sperimentale che prevede un servizio di consultazione psicologica gratuita, accessibile da remoto in telemedicina, dedicato agli operatori della Polizia Locale dell’Emilia-Romagna, per promuoverne il benessere psico-fisico e fornire un sostegno concreto a coloro che si trovano esposti ad eventi a forte impatto emotivo, potenziale fonte di disagio".

Lo stesso Sindacato, molto sensibile alla questione, ha istituito una mail dedicata, a cui gli agenti possono scrivere in caso di bisogno ed organizza corsi e momenti di confronto tra i propri Associati e psicologi specializzati