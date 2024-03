Per la prima volta uno spot turistico di Modena su una rete nazionale

L’arte e i motori. Il bel canto e l’aceto balsamico, il lambrusco, i tortellini. La natura dell’Appennino, il patrimonio Unesco e la creatività dinamica della Città creativa per le Media Arts. “In una parola, Modena”.

È questo il nuovo spot televisivo che andrà in onda su LA7 per due settimane, da martedì 5 a lunedì 18 marzo, portando per la prima volta Modena sugli schermi di un’emittente nazionale con una campagna di promozione della città e del territorio. Nello spot, le immagini e i suoni che più rappresentano la città si succedono con un ritmo incalzante e contemporaneo, scandito anche da movimenti di danza all’inizio, al centro, alla fine. Sono il tempo e il ritmo della città, proiettata verso il futuro ma con le radici ben salde nel proprio passato di patrimonio mondiale, che rende Modena destinazione ideale per un city break.

Lo spot e la campagna, promossa dal Comune di Modena, Servizio Promozione della città e turismo, in collaborazione con Modenatur, ideata da Studiowiki e pianificata da FMedia, entrambe agenzie associate a Una (Aziende della Comunicazione Unite), sono stati presentati questa mattina, lunedì 4 marzo, dall’assessora al Turismo e Promozione della città Ludovica Carla Ferrari; Giovanni Bertugli, dirigente del Servizio Turismo del Comune di Modena; Federico Alberto, direttore creativo di Studiowiki.

“Con questa nuova campagna – spiega l’assessora Ferrari – facciamo un ulteriore passo in avanti nella promozione turistica di Modena, questa volta proponendoci a livello nazionale su un mezzo generalista, con l’obiettivo di raggiungere un nuovo pubblico. E ci presentiamo – prosegue – con uno spot di evocazione, ritmo, musica e bellezza, con il claim ‘In una parola, Modena’, estremamente sobrio, schietto e diretto, che riflette il carattere e lo spirito della città – sintetizza il messaggio di autenticità, essenza modenese, e racconta un’offerta turistica di qualità orientata veramente alla soddisfazione del turista”.

La campagna prevede in 14 giorni 63 spot da 15 e 30 secondi, distribuiti su tutte le fasce orarie, inclusi prime time e prime serate nei blocchi di programmi di punta della rete, per raggiungere un’audience fortemente in target, con 16 milioni di contatti lordi e 520 mila contatti netti.

La programmazione su LA7 sarà inoltre supportata da un’attività di digital PR sui media proprietari, dal portale VisitModena.it ai canali social della destinazione, con l’obiettivo di ampliare e rafforzare l’immagine turistica di Modena e di promuovere il sistema dell’offerta turistica locale attraverso la presentazione delle numerose esperienze che è possibile vivere nel modenese.

Come spiega Giovanni Bertugli, la nuova campagna “è in continuità con lo stile delle precedenti campagne digitali ‘È tempo di Modena’ del 2021, ‘Ti tocca venire’ del 2022 e ‘The sound of Modena’ del 2023, e andrà a integrarsi con la recentissima campagna promozionale dei riconoscimenti Unesco della città, che è appena partita”.

La campagna è il frutto di un investimento del valore di 80 mila euro, Iva inclusa, ed è cofinanziata dalla Regione Emilia-Romagna per l’80 per cento (per un importo pari a 56 mila 338 euro) nell’ambito delle attività a sostegno della promozione turistica e commerciale.