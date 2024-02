Spreco alimentare a scuola? ecco le food bag per gli alunni

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Comode borsine anti – spreco in tessuto. Sono le ‘Food Bag’, consegnate venerdì nove febbraio agli alunni della scuola primaria di Cavezzo. ‘Anche le scuole possono fare la differenza’: infatti le borsine sono state consegnate a tutti gli studenti che frequentano la mensa scolastica per riporvi all’interno alcuni alimenti non consumati a pranzo, come frutta, pane o altri spuntini. Lo scopo è quello di insegnare ai più piccoli il valore del cibo e quindi a non sprecarlo. Grazie alle Food Bag, infatti, gli studenti possono consumare il cibo conservato a merenda, a suola oppure a casa. L’iniziativa è gratuita per le scuole ed è promossa dal Comune di Cavezzo in collaborazione con Ceas, Tutti per la Terra e Cir Food ed ha l’obiettivo di insegnare alle nuove generazioni l’inestimabile valore che ha il cibo e ridurre lo spreco.

A consegnare ai piccoli studenti la food bag il Sindaco Lisa Luppi: <Un gesto che rappresenta l’impegno dell’Amministrazione a contrasto dello spreco alimentare anche all’interno delle scuole. Riteniamo che con piccoli gesti quotidiani si possano fare grandi cose – sottolinea il sindaco. E’ una miglioria offerta dalla Cir in occasione della gara d’appalto per l’assegnazione del servizio mensa, di produzione dei pasti. Il personale lo produce nella cucina centralizzata che è a servizio della casa di riposo ma anche delle mense scolastiche. Cir ha attivato una app, in modo tale che le famiglie possano consultare il menù del giorno e i valori nutrizionali. Un’altra miglioria offerta in sede di gara è stata proprio quella delle food bag – continua il sindaco – con inchiostro adatto al contatto con il cibo e lavabili. Iniziativa che è stata condivisa con Ceas. In occasione della consegna, insieme ad Alex Remondi dell’ufficio scuola e a Sonja Marchesi del centro documentazione ambientale Tutti per la Terra dell’Unione abbiamo spiegato ai bambini come utilizzare la propria food bag ed erano entusiasti>.

Sempre a tale scopo nelle giornate dell’8 febbraio, 13 febbraio e 14 febbraio per i bimbi della primaria di Cavezzo sono stati organizzati Laboratori di cucina a Villa Giardino, a cura di Auser Cavezzo che gentilmente ha messo a disposizione tutti gli ingredienti. Nel corso dei laboratori gli alunni hanno preparato con le loro mani biscotti di carnevale. L’iniziativa è promossa da Ceas e Auser e rientra tra gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo Sostenibile. Obiettivo 2: Porre fine alla fame, raggiungendo la sicurezza alimentare