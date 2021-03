"Un brindisi per la Croce Rossa”, spumante solidale l'associazione e le famiglie in difficoltà

Da oggi 1000 bottiglie di Spumante Brut “Braghèr” in vendita per tutto il mese di aprile, e per ogni 3 bottiglie di vino acquistate verrà devoluto il corrispondente di 1 pasto per una persona scelta dalla Croce Rossa. Un modo originale per brindare assieme ad un amico che non conosciamo.

“Si tratta di un messaggio di solidarietà che guarda alla concretezza dell’oggi, in un contesto in cui il virus non fa solo vittime ma anche danni sociali rilevanti a cui possiamo porre un argine con piccoli gesti quotidiani” – dichiarano Bardelli e Fangareggi, titolari delle aziende promotrici– “in questa seconda primavera difficile per tutti”.

Le 1000 bottiglie sono in vendita da oggi sul sito www.lambruscheriamodena.it con possibilità di spedizione oppure ritirabili da asporto presso i punti convenzionati:

La Lambruscheria, Calle di Luca 16, Modena

Pasticceria Remondini, largo san Giorgio 99, Modena

Volt Cafè (ex Amcm) via Buon Pastore, Modena

Agenzia di viaggi Exagon Viaggi, via Giardini 188, Modena

Vitivinicola Fangareggi, Via Costituzione 25, Correggio

Caffè Martini, Piazza Martiri 1, Carpi

Inoltre postando una foto con una bottiglia di spumante acquistato e l’hastagh #frizzanteesolidale si parteciperà alla estrazione di 1 cassa di vino in omaggio a fine aprile e al piacere di comunicare assieme agli organizzatori la cifra devoluta in beneficenza.

Chi desidera fare una ulteriore donazione per la Croce Rossa Modena per lo scopo di questa iniziativa può farlo anche direttamente con un bonifico sul c/c IT31Y0503412900000000117651 intestato alla Croce Rossa Modena.