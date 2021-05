San Prospero, un centinaio di persone all'arrivo della staffetta per Fraintesa

In sottofondo, le note di "Save your tears", brano divenuto simbolo dell’amore incondizionato che Francesca ha riversato in ogni angolo della Terra, testimoniato da ciascuna persona che ha avuto la fortuna di percorrere insieme a lei un tratto di quella incredibile strada che è la vita

Nella serata di giovedì 27 maggio, davanti al municipio di San Prospero, ha avuto luogo l'arrivo della staffetta podistica Run4Hope dedicata a Francesca Barbieri, detta "Fraintesa", blogger venuta a mancare lo scorso aprile per un tumore al seno.

Viaggiatrice, amante della vita, Francesca ha saputo, tramite le sue avventure ed il sincero racconto delle stesse, ispirare e trasmettere con intensa leggerezza l’amore, la quotidiana celebrazione ed il rispetto per la Vita a migliaia di persone in tutto il mondo.

Una parte di esse, circa un centinaio, ha voluto dare continuità all’insegnamento di Francesca riunendosi giovedì sera davanti al municipio di San Prospero. In seguito all’arrivo dei corridori della staffetta, iniziativa parte di una manifestazione di portata nazionale per sostenere la ricerca contro i tumori infantili, un lungo applauso e il discorso del Sindaco Sauro Borghi che ricorda Francesca con queste parole:

"Con questa iniziativa volevamo ricordare insieme Francesca, una ragazza che ha dimostrato un coraggio ed una vitalità incredibili. Ha fatto tanto per molte donne in tutto il mondo, diffondendo con passione la cultura della prevenzione. La solidarietà che lei ha ispirato non si ferma, continua a crescere".

In sottofondo le note di Country Road e Save your tears, brano, quest’ultimo, divenuto simbolo dell’amore incondizionato che Francesca ha riversato in ogni angolo della Terra, testimoniato da ciascuna persona che ha avuto la fortuna di percorrere insieme a lei un tratto di quella incredibile strada che è la vita.