La Staffetta della Stella non può approdare in Terra Santa, finale al campo di atletica

Cambia il percorso ma non l’obiettivo della Staffetta della stella, la maratona di sport e solidarietà lunga 3.720 chilometri, la distanza che separa Modena da Betlemme, volta a sostenere l’ospedale pediatrico, l’orfanotrofio di Betlemme e il nuovo progetto “Diventiamo grandi insieme”. L’iniziativa benefica, che ha preso avvio lo scorso 9 settembre e doveva concludersi il 20 ottobre in Terra Santa con il percorso degli ultimi tre chilometri da parte della delegazione modenese, vista la guerra in Israele, si concluderà sabato 21 ottobre con un evento finale al campo di atletica gestito dalla Fratellanza in via Piazza 76 a Modena.

L’appuntamento prenderà il via alle 14.30 con la corsa in pista di alcuni atleti che si scambieranno il testimone della Staffetta della stella. Alle 15.30 è in programma l’ultimo giro di pista insieme al sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli e all’arcivescovo di Modena, Nonantola e Carpi Erio Castellucci.

Quest’anno, inoltre, l’iniziativa benefica, oltre ad assumere un significato particolare per ciò che sta avvenendo nell'area, raddoppia: insieme alla maratona di sport e solidarietà, in cui il territorio modenese è chiamato a contribuire alla staffetta simbolica, con i chilometri percorsi, e “benefica” con le donazioni a cui tutti i cittadini possono partecipare attraverso versamenti sul conto corrente, torna in città infatti anche la storica Partita della Stella, in programma lunedì 4 dicembre al PalaMolza”, che era stata sospesa a partire dal 2020 a causa dell’emergenza Covid e sostituita, appunto, dalla Staffetta. È possibile fare donazioni per il Caritas Baby Hospital di Betlemme, l'Hogar Nino Dios e il progetto di Pro Terra Sancta sul conto corrente aperto presso Bper filiale di Formigine intestato a Rock No War – Un ponte verso Betlemme Iban IT18T0538766781000003081554.

Le donazioni sono a favore del Caritas Baby Hospital, ospedale pediatrico che quest’anno proprio a ottobre raggiunge i 70 anni di attività e per il quale è stata lanciata una raccolta fondi del valore di 10.500 euro, volta a sostenere le cure di almeno 70 bambini, uno per ogni anno della struttura, cui contribuirà anche la Staffetta della Stella; dell’orfanotrofio di Betlemme Hogar Nino Dios e del nuovo progetto “Diventiamo grandi insieme” sostenuto dall’associazione no profit Pro Terra Sancta, presente laddove risiedono i frati francescani in Medio Oriente. Il progetto, per un valore di 10 mila euro, prevede di riabilitare l’area giochi per i più piccoli che si trova nell’Azione Cattolica, che fino a pochi anni fa era luogo vivo dove quotidianamente si riunivano decine di bambini.

L'iniziativa, organizzata dalle associazioni “Un ponte verso Betlemme” e “Rock No War”, e patrocinata dal Comune di Modena, dalla Provincia di Modena e dalla Municipalità di Betlemme, ha visto l’adesione del Modena e Sassuolo Calcio e del Modena Volley in occasione delle partite in casa e di altri 250 atleti, che insieme a tanti modenesi hanno contribuito a raggiungere il traguardo dei 3.720 chilometri percorrendo 10 o 50 chilometri di corsa e testimoniando la propria partecipazione con una fotografia.

Il progetto della Staffetta della Stella ha come sponsor Bper Banca, Mollificio Modenese, Aceto Balsamico del Duca, Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena, Gep Informatica, Domus Assistenza, Cna, Confesercenti, Lapam Confartigianato, Confcommercio Modena, Confcooperative Terre d'Emilia, Hola Check, Cooperativa Sociale Scai, Caseificio 4 Madonne, Gruppo Assimoco, Tironi Power Transformers, Bulloneria Emiliana, Cantina di Carpi e Sorbara, Tradizione e sapori di Modena, associazione di promozione sociale “La San Nicola”, Modena F.C, Sassuolo Calcio e Modena Volley.