Per i ragazzi del Tortellante uno stage con gli chef del Quirinale

I ragazzi del Tortellante avevano conosciuto il Presidente della Repubblica Mattarella già nel dicembre 2019, nella tenuta di Castelporziano, durante un evento insieme alla Comunità di Sant’Egidio. Quest’anno il Presidente ha offerto un’occasione d’oro ai Tortellanti che, ovviamente, hanno colto al volo. Nel mese di febbraio, per 5 settimane, 10 ragazzi hanno avuto l’opportunità di partecipare ad uno stage formativo all’interno delle cucine del palazzo del Quirinale. Durante questo periodo, i ragazzi sono stati accolti e guidati dagli chef della brigata e accompagnati dagli operatori altamente formati sull’autismo dell’ente Tortellante.

Hanno potuto così cimentarsi in nuove mansioni, diverse e nuove rispetto a quelle che sono soliti svolgere, grazie alle direttive dello staff, sempre in grado di comprendere le loro esigenze; questi ultimi hanno sperimentato una realtà lavorativa diversa rispetto a quella del Tortellante, il che ha reso questa esperienza molto formativa e stimolante.

Oltre agli incarichi svolti in cucina, tra i quali la preparazione di verdure, l’utilizzo di macchinari e un continuo lavoro di socializzazione, i giovani adulti del Tortellante hanno anche fatto i tortellini, portando la loro specialità nelle cucine di Roma.

Questa esperienza, unica e preziosa, è servita come palestra di autonomia per i nostri ragazzi, inserendosi in un progetto più ampio di occasioni e prove di indipendenza dalle proprie famiglie, anche in contesti nuovi e stimolanti. I ragazzi sono tornati a Modena pieni di entusiasmo e motivazione, con nuove abilità e la voglia di ripetere l’esperienza in futuro. Durante tutto il periodo dello stage, sono stati ospiti presso un appartamento nelle vicinanze del Quirinale, messo a disposizione dalla famiglia Cremonini, amica del Tortellante.