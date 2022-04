Stagione invernale al Monte Cimone: record di presenze per il Centro sci adattato

La stagione invernale si è conclusa proprio in questi giorni ed è giunto il momento di tirare le somme di un inverno che ha visto poche precipitanzioni nevose, ma che ha donato a tantissime persone l'opportunità di sciare sulla giusta quantità di neve, con tantissimo sole

E così abbiamo contato le ore di attività svolta e quasi non riuscivamo a credere ai nostri occhi: abbiamo realizzato, fra lezioni di avviamento con maestri di sci specializzati; corsi di avviamento all'uso del monosci; corsi di formazione per guide e accompagnatori; accompagnamento con dualski e snowkart; stage di perfezionamento tecnico con Barbara Milani e avviamento all'agonismo oltre 550 ore.

La stagione del Centro di sci adattato del Monte Cimone è iniziata, pur ancora con una pandemia ancora galoppante, con la grande emozione della giornata inaugurale della nostra baita accessibile di Passo del Lupo, alla presenza del Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e delle presidentesse Silvia Parente di Fondazione per lo Sport e Barbara Milani di ASD In2theWhite.

La casetta si è rivelata il migliore investimento ed intervento da noi realizzato negli ultimi anni, avendo dato agli sciatori con disabilità la possibilità di fare affidamento su un luogo caldo, accessibile, accogliente, dove cambiarsi, usare un servizio igienico comodo e stare in compagnia di tutti gli altri sciatori che fanno parte dell'Associazione In2theWhite.

Sono state oltre 120 le ore di lezione individuale con maestri di sci specializzati all'insegnamento a persone con disabilità delle scuole del Monte Cimone.

E' stato prezioso poter contare su tanti maestri entusiasti e capaci, portando così anche un incremento delle ore lavorate, fatto particolarmente importante dopo quasi due anni di stop forzato.