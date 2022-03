Mancato accordo sui ticket mensa, stato di agitazione alla Cpl

Scontro sindacale interno a Cpl Concordia, La Fiom e Cillea/Cgil dopo non esser riusciti a trovare una mediazione con la Cooperativa per un accordo condiviso sulla questione ticket mensa, ultimo tassello del

contratto aziendale, hanno proclamano lo stato di agitazione. Le Organizzazioni Sindacali e la RSU dopo un passaggio assembleare in tutto il territorio nazionale hanno proclamato lo stato di agitazione nazional, ogni territorio in autonomia metterà in campo forme di lotta a pacchetto di ore di sciopero anche in assemblea.

I sindacati ritengono "inammissibile la scelta unilaterale della cooperativa di rompere le trattative ed istituire un regolamento che danneggi le lavoratrici ed i lavoratori creando disparità di trattamento all’interno della cooperativa. Non si può accettare che ad essere penalizzati siano le lavoratrici ed i lavoratori più disagiati a scapito della dirigenza a cui verrebbero riconosciuti 12 euro a fronte di 7,5 euro per il resto dei lavoratori". Per i sindacati il ticket mensa deve permettere a tutti i lavoratori di accedere alle strutture interaziendale, di consumare un pasto dignitoso, tenendo conto del costo della vita.

La richiesta è dunque quella di riaprire il tavolo di trattativa per migliorare il regolamento aziendale.