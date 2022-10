Temporale devastante a San Felice, il Governo concede lo stato di emergenza

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza, per 12 mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 17 al 19 agosto 2022 nel territorio delle province di Ferrara, Modena e Parma.

Per l'attuazione delle prime misure urgenti sono stati stanziati 7,8 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.

Una buona notizia in particolare per il territorio di San Felice sul Panaro, che era stato tra i più devastati dalla perturbazione del 17 agosto che aveva spazzato la Bassa con vento fortissimo. pioggia e grandine. Alberi e rami abbattuti erano stati solo il preludio a danni ben più ingenti che hanno riguardato gli edifici, con tetti scoperchiati, recinzioni abbattute e tanti danni nei cortili privati. Guai seri anche nella zona industriale e in particolare al campo volo di via Perossaro (in foto): qui il vento aveva letteralmente distrutto gli hangar metallici e altre strutture. In via Lavacchi 11 famiglie erano state evacuate in via precauzionale per i danni al tetto di una palazzina.

Ingentissimi anche i danni provocati all’agricoltura in tutto il Comune e nelle zone limitrofe, con la raccolta delle pere che era al via o appena iniziata in diverse aziende agricole.

Secondo le stime del Comune di San Felice Ammontano a circa 2, 5 milioni di euro per la parte privata e a circa 600 mila euro per la parte pubblica i danni inferti dal maltempo in quella singola giornata. Si tratta però di dati ancora parziali e suscettibili di modifiche. Nel dettaglio, per quanto riguarda la parte privata, sono arrivate fino a ora in Comune un centinaio di segnalazioni, di entità molto diversa, da poche centinaia di euro ad altre ancora da quantificare con esattezza, importi dai quali andranno però sottratti gli eventuali risarcimenti delle assicurazioni stipulate dai privati.

Per la parte pubblica invece si sono riscontrate infiltrazioni di pioggia nel nuovo centro sportivo comunale di via Garibaldi e nell’edificio che ospita spogliatoi e sede dell’atletica presso il campo sportivo di via Costa Giani. Sono stati decine gli alberi sradicati o irrimediabilmente danneggiati dal maltempo. Alcuni sono anche finiti su auto e recinzioni causando ulteriori danni. Il Comune ha previsto l’abbattimento degli alberi più lesionati, il loro smaltimento e una nuova piantumazione in sostituzione di quelli abbattuti.