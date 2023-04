Stazioni ecologiche Hera: orari modificati per alcune zone

Martedì 11 aprile, per consentire lo svolgimento di un’iniziativa sindacale, le stazioni ecologiche di Modena Calamita (in via Divisione Aqui) e Magnete (in via Mattarella) osserveranno una chiusura straordinaria tra le 13.30 e le 16.

Sempre a Modena, rimarrà chiusa per tutto il pomeriggio di martedì 11 anche la stazione ecologica riservata ai conferimenti del verde da parte degli operatori professionali presente in via Germania, mentre la vicina Archimede sarà aperta con i consueti orari, al pari di Leonardo (in via Nobili).

Per le medesime ragioni, subiranno una variazione anche gli orari della stazione ecologica di Vignola, che martedì 11 eccezionalmente sarà aperta solo dalle 16 alle 18.30.

Per maggiori informazioni sulle stazioni ecologiche – come gli orari, gli indirizzi e i materiali conferibili – sono disponibili sul Rifiutologo, sia nel sito internet dedicato sia nella versione APP.