Stickers, Figurine e Album: la donazione al Pronto Soccorso e Centro Vaccinale Pediatrico di Pavullo

Nuova donazione al Pronto Soccorso e al Centro Vaccinale Pediatrico di Pavullo da parte degli amici di A.S.E.O.P. di Pavullo e dal Team Enjoy, presente anche il Sindaco Davide Venturelli.

Una nota Azienda ha messo a disposizione con grande generosità Stickers, Figurine e Album, che insieme a nuovi Peluches, andranno a intrattenere e portare un sorriso ai bambini di tutte le età.

"E' una bella giornata,siamo riusciti a raggiungere un obiettivo comune in favore della Comunità, spiega Davide Nostrini dell'Enjoy.

"Questa donazione va a incrementare quella di Peluches raccolti da parte dei cittadini e distribuiti dal Team Enjoy, dopo sanificazione degli stessi, ai mezzi di soccorso della Provincia", afferma il Presidente Nicola Ortugno.

"La creazione di momenti leggeri e di svago, quando ovviamente possibile, aiuta a stemperare le paure. Per noi possono essere piccoli gesti, ma diventano grandi agli occhi dei più piccoli, in un periodo di certo molto stressante anche per loro" conclude Ivan Lineti.