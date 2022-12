Pavullo, rimosso il tendone per i tamponi drive through a attività sospesa

A partire da questa settimana cesserà l’attività del Drive Through di Pavullo: è stato infatti rimosso, perché non più adeguato, il tendone che riparava gli operatori e, visto il limitato afflusso – 6-7 al giorno quelli eseguiti nella struttura, essenzialmente propedeutici al ricovero ospedaliero per intervento programmato –, la direzione di distretto sta valutando ulteriori soluzioni da mettere in campo per il nuovo anno, in relazione all’evoluzione delle richieste.

Al momento, come già avviene in altri territori della provincia, i tamponi pre-ricovero verranno garantiti direttamente all’interno dell’Ospedale di Pavullo. Rimane sempre a disposizione dei cittadini in Drive Through di Modena, oltre alla possibilità di esecuzione nelle Farmacie di tutta la provincia, o in autotest per chi è vaccinato con tre dosi e dispone di Fascicolo sanitario elettronico.