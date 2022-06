“Storie dimenticate tra i ‘Sassi’” in un libro i racconti dei ragazzi della scuola media Sassi di Soliera

Una preziosa raccolta di 47 racconti scritti in prima persona dalle ragazze e dai ragazzi della scuola media Sassi: è quanto offre “Storie dimenticate tra i Sassi”, un libro pubblicato dall’editore Linee Infinite di Lodi. Gli autori della narrazioni - chi in solitaria, chi in coppia o addirittura in gruppo - sono i 95 alunni delle classi 2B, 2C, 2D e 3D dell’anno scolastico 2021-22, stimolati dai loro docenti di lettere con il sostegno della preside Tiziana Segalini, che firma la prefazione, e dell’associazione genitori dell’Istituto comprensivo di Soliera.

Il volume reca in esergo una frase dello scrittore americano Stephen King: “i libri sono magie portatili”. In effetti, l’obiettivo del progetto è stato stimolare la scrittura come possibilità creativa. A scuola spesso si impara a produrre testi funzionali, spesso considerati asettici, dal taglio strumentale.

È bene quindi promuovere di pari passo anche una scrittura creativa, immaginifica, per far sperimentare ai ragazzi una pratica svincolata dalla valutazione e dalla prassi scolastica. I racconti, frutto di un percorso laboratoriale che si è sviluppato durante l’intero anno scolastico, offrono uno spaccato sorprendente del mondo di oggi visto e reinterpretato da dodicenni e tredicenni.

Il libro si può ordinare in internet, ma si trova in libera consultazione (disponibile anche per il prestito) presso la biblioteca Campori di Soliera.