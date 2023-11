Lama, ripristinato il collegamento stradale con la borgata di Casine interrotto da una frana

La viabilità di accesso alla borgata di Casine a Montecenere, frazione di Lama Mocogno, da alcuni giorni è stata ripristinata. La borgata era rimasta completamente isolata a seguito di una frana avvenuta durante le intense piogge dello scorso mese di maggio, che aveva asportato completamente la sede stradale.

Questo nucleo è costituito da 11 abitazioni, con 6 nuclei famigliari che erano pertanto rimasti completamente isolati, non avendo strade alternative.

I lavori hanno comportato un costo di 170mila euro e sono stati realizzati tempestivamente grazie ad un contributo della Regione Emilia-Romagna, attraverso la Protezione Civile. Senza questo contributo, la borgata sarebbe rimasta ancor più isolata nel periodo invernale in caso di neve in quanto non sarebbe stato possibile eseguire la spalata neve con mezzi meccanici.

Su questa vicenda vale la pena ricordare un trascorso storico: nella primavera 1961, i cittadini della borgata delle Casine, allora abitata da oltre 50 persone, privi di una strada carrozzabile, diedero vita al primo sciopero della fame che si ricordi in Appennino per protestare contro il loro isolamento e chiedere la costruzione di un collegamento viario con la frazione di Montecenere. Lo sciopero, in quel contesto, fu organizzato da Mario Molinari che da Modena si era trasferito a Montecenere che, dopo alcuni anni, divenne sindaco di Fiumalbo.

«Mentre vi è la legittima soddisfazione per aver riaperto una strada, rimane una preoccupazione per il ritardo della sistemazione di altre vie ancora chiuse o dissestate, le cui condizioni rischiano di aggravarsi con il sopraggiungere dell’inverno – commenta il sindaco Giovanni Battista Pasini - Tuttavia, è molto positivo che, seppur con ritardo, finalmente sia stata emessa l’ordinanza del Commissario Figliuolo, che dispone i finanziamenti per il ripristino della viabilità, nel cui ambito sono ricomprese sei strade del Comune di Lama Mocogno. Il Comune si è già attivato per redigere i progetti di ripristino e la messa in sicurezza delle strade, per appaltare i lavori con tempestività».