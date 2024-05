Stop alle auto, a Modena Est si sperimenta la "strada scolastica"

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

In via Frescobaldi, nel tratto che porta alla scuola primaria Saliceta Panaro, nel pomeriggio di giovedì 9 maggio e per tutta la giornata di venerdì 10, si sperimenta la “strada scolastica”, uno spazio urbano pedonalizzato e sicuro che bambini e bambine possono utilizzare per andare a scuola a piedi e per giocare in autonomia la cui istituzione è prevista anche dal Pums (il Piano urbano della mobilità sostenibile).

L’iniziativa, intitolata “Street for kids”, è organizzata dal Comitato genitori della scuola Saliceta Panaro e dall’Istituto comprensivo 4 e segue quella già organizzata sabato 4 maggio in via della Scienza davanti alla scuola dell’infanzia.

Nel pomeriggio di giovedì 9 maggio, dalle 15, le famiglie iniziano le attività di colorazione del manto stradale mentre venerdì 10 si comincia alle 8, con l’ingresso a scuola arrivando a piedi o in bicicletta. Nel pomeriggio, dalle 16 alle 19, nel tratto di strada davanti alla scuola saranno allestite una pista per le prove in bici, anche per provare le bici cargo, e una per le biglie (con Zero in condotta) e ci saranno giochi in strada e una merenda comunitaria.

Per tutta la durata della manifestazione sono previsti divieto di sosta con rimozione e l’interruzione della circolazione stradale su via Frescobaldi nel tratto dall’incrocio con via 9 Gennaio 1950 e fino al civico 21. Per agevolare l’entrata e l’uscita delle auto è prevista, inoltre, l’istituzione di un doppio senso di circolazione su via Malipiero (che incrocia via Frescobaldi e normalmente è a senso unico) nel tratto compreso tra via Debussy e la stessa via Frescobaldi.

“Street for kids” è organizzata in collaborazione con il Quartiere 2 e le associazioni Aria, Genitori EcoAttivi, Ingegneria senza frontiere, Comitato cittadini Modena est, Ciclofficina popolare Rimessa in movimento, Clean cities, Fiab.