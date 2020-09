Limiti di velocità ridotti in città, diverse strade passano ai 30 km/h

Nei giorni scorsi sono state apportate alcune modifiche ai limiti di velocità nelle strade di Modena. In particolare, sono stati introdotti dal Comune alcuni tratti con limite ridotto ai 30 km/h: i cambiamenti sono stati indicati dall'apposita segnaletica, accompagnata dal segnale di strada dissestata. La decisione deriva proprio dall'ammaloramento di alcuni tratti d'asfalto e dovrebbe essere temporanea, in attesa degli interventi di risistemazione.

La novità riguarda anche strade molto frequentate, in particolare se ne segnalano tre: strada Contrada, strada Albareto e via Respighi.

In strada Contrada occorre prestare molta attenzione alla nuova segnaletica, in particolare in virtù del fatto che si tratta di una via dove regolarmente la Polizia Locale effettua controlli con il telelaser (ogni controllo è anticipato quotidianamente dalla Municipale su Twitter, ndr), in sostituzione dell'autovelox fisso che è spento da anni.

Sicuramente peggiori le condizioni del manto stradale in via Respighi, dove tuttavia l'abbassamento del limite di velocità è un tema dibattuto da anni, a seguito dei numerosi incidenti che ciclicamente interessano quella particolare via che attraversa un quartiere un'area sia artigianale che residenziale.

Discorso analogo vale anche per strada Albareto, il cui limite ai 30 all'ora riguarda ben 6 km: incidenti anche gravi sono abbastanza frequenti sia nella frazione che nel tratto che la collega al capoluogo.

Resta ora da capire quanto celeri saranno i lavori stradali di miglioramento dell'asfalto e cosa deciderà poi l'amministrazione anche in base alle possibili nuove norme del Codice della Strada, che prevedono regole specifiche per le zone 30, oltre che per gli autovelox fissi su strade comunali.