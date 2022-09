Modena-Brescia, chiude piazzale Tien An Men per motivi di sicurezza

In occasione della partita di calcio Modena-Brescia, nella giornata di sabato 10 settembre, a partire dalle ore 7 e fino a circa due ore dopo l’incontro, previsto per le 14, piazza Tien An Men viene chiusa al traffico e non è possibile il parcheggio, se non per i veicoli autorizzati. Sosta vietata anche nelle vie Montecuccoli e Paolucci su entrambi i lati, sino a via Santi; in viale Monte Kosica (da via Crispi a piazzale Tien An Men); in via Fontanelli, su entrambi i lati; e nel parcheggio di Porta Nord.

I provvedimenti sono stabiliti su indicazione della Questura e rispondono all’esigenza di prevenire scontri tra tifoserie.

In piazza Tien An Men, inoltre, già dalle 12 di oggi, venerdì 9 settembre, una porzione del piazzale è stata riservata alla sosta dei mezzi ingombranti per le riprese delle emittenti televisive e dell’apparato utilizzato per il Var.

Nel corso della giornata di sabato, inoltre, sono possibili modifiche temporanee alla circolazione, eccetto che per il trasporto pubblico diretto alla Stazione dei treni, anche nel tratto dal piazzale Natale Bruni allo Stadio, con deviazione del traffico di via Piave verso il cavalcavia Mazzoni e su via Caduti in Guerra, e di quello proveniente da via Canaletto alla rotatoria con viale Gramsci e via Attiraglio.