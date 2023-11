Strade comunali a Finale Emilia: oltre 30mila euro di interventi

Proseguono i lavori di ripristino, fresatura e messa in opera di materiale idoneo in diverse strade bianche comunali. Gli interventi hanno riguardato in particolare le vie Gnoli, Serraglio, Rottazzo, Canalvecchio e Redena Cremonine, fino a via Fruttarola.

Nelle prossime settimane sarà la volta di via Vallicella e di altre vie della campagna finalese. L’importo complessivo dei lavori realizzati e in corso di esecuzione supera abbondantemente i 30 mila euro.

“Gli interventi stanno riguardando principalmente strade bianche per le quali erano già stati programmati i lavori – spiega il sindaco Claudio Poletti – ma ad essi si sono aggiunti quelli su altre vie, grazie alle segnalazioni che ci arrivano dai cittadini e che riguardano il peggioramento di alcuni tratti stradali periferici. Le risorse disponibili per questo tipo di lavori sono, purtroppo, sempre limitate, ma il nostro impegno è volto a impiegarle nel modo migliore per la comunità, cercando di rispondere anche alle richieste di residenti e utilizzatori”.

In questi giorni si stanno eseguendo anche importanti interventi di sostituzione di lampade della pubblica illuminazione. A Massa Finalese si è intervenuti in via Monte Bianco, via Carducci, via Firenze, via per Mirandola. Sono poi stati installati nuovi fari a led in piazza Caduti per la Libertà. A Finale Emilia si sta intervenendo in via di Sotto, via Galimberti, via Cassetti, via Comunale Rovere.

“I lavori proseguiranno nei prossimi giorni in altre vie del capoluogo e anche nelle frazioni – precisa il vice sindaco e assessore alle Manutenzioni, Michele Gulinelli - In particolare si stanno aspettando gli apparecchi con nuove luci a led da collocare in via 25 aprile, via Ramondini, via Bellezzanti, via Bertazzoli e via Trento e Trieste”.