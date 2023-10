Città 30, Vignola sperimenta due "strade scolastiche" fino a fine anno

Dopo i riscontri positivi raccolti dalla prima strada scolastica in funzione in via XXV Aprile davanti alle scuole elementari Mazzini, da lunedì 6 novembre inizierà a Vignola la sperimentazione di due nuove strade scolastiche, sperimentazione che durerà fino al 22 dicembre. Si tratta della strada scolastica di via Resistenza, nel tratto in cui si affacciano le sedi dell’Istituto Agostino Paradisi e dell’Istituto Primo Levi, e della strada scolastica di via Di Vittorio, nel tratto di fronte alla Scuola secondaria di primo grado L.A. Muratori. Strada scolastica significa che, nei giorni di lezione, davanti agli istituti scolastici in questione, è prevista una chiusura temporanea al traffico veicolare (per le superiori solo al momento dell’ingresso a scuola, per le medie anche al momento dell’uscita) in modo da consentire agli studenti di muoversi in sicurezza e in autonomia.

Per quanto riguarda la zona di via Resistenza, la strada scolastica coincide con il tratto compreso tra via Agnini e la Circonvallazione, chiuso anche un breve tratto di via F.lli Cervi, tra l’incrocio con via Azzani e via Resistenza. Questi due tratti di strada verranno chiusi al traffico veicolare solamente in corrispondenza dell’apertura delle scuole, dalle 7.45 alle 8.15. Potranno comunque entrare e uscire dalla strada scolastica le biciclette, i mezzi di trasporto pubblico, quelli dei portatori di handicap e i mezzi di emergenza e soccorso. Eventuali veicoli già presenti all’interno dell’area potranno invece solo uscire. I mezzi motorizzati che viaggiano lungo via Resistenza, nei pressi della chiusura della strada, possono svoltare in entrambe le direzioni su via Agnini, mentre presso la chiusura di via F.lli Cervi potranno utilizzare via Azzani per fare inversione di marcia.

Per quanto attiene, invece, alla strada scolastica su via Di Vittorio, la chiusura al traffico veicolare riguarderà solo il tratto compreso tra via Garavini e via Nasi, nelle due fasce orarie dell’ingresso e dell’uscita da scuola dalle 7.45 alle 8.15 e dalle 13.45 alle 14.15, ad eccezione delle biciclette, dei mezzi di trasporto pubblico, di quelli dei portatori di handicap e dei mezzi di emergenza e soccorso. Eventuali veicoli già presenti all’interno dell’area potranno sempre lasciare la strada scolastica. I mezzi motorizzati possono raggiungere la zona scolastica percorrendo via Raimondi / via Di Vittorio e allontanandosi su via Garavini. Lo stesso è possibile utilizzando via Nasi e allontanandosi verso via Agnini.

“Come già per via XXV Aprile, saranno la Polizia locale e i volontari civici ad occuparsi della chiusura e riapertura della strada – conferma l’assessore alla Partecipazione del Comune di Vignola Mauro Smeraldi – Colgo quindi l’occasione per ringraziarli per il loro impegno, così come quello degli uffici comunali che si stanno occupando delle sperimentazioni in atto sulle strade vignolesi. Ricordo che la strada scolastica su via XXV Aprile, davanti alle scuole Mazzini, nonostante le preoccupazioni della vigilia, sta raccogliendo molti consensi sia tra il personale scolastico che tra le famiglie”.