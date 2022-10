Il Centro Fauna selvatica avrà la "sua" strada di accesso

Prende il nome “stradello del Pettirosso” ed è già stato inserito nelle mappe di Modena lo stradello di accesso al Centro Fauna il Pettirosso, che sarà collocato al numero civico 1.

All’inaugurazione della nuova via cittadina, in programma sabato 29 ottobre alle 18, oltre ai volontari del Centro, parteciperanno il sindaco Gian Carlo Muzzarelli e il presidente della Commissione Toponomastica Andrea Bosi. Nell’occasione avverrà una liberazione di barbagianni recuperati dal Pettirosso.

L’intitolazione, richiesta dalla stessa associazione per consentire agli interessati di individuare più facilmente la posizione del Centro, è stata discussa e accolta dalla Commissione Toponomastica nel mese di giugno come riconoscimento per il valore dell’opera del Pettirosso.

Lo stradello, con sottofondo di riciclato rullato e vibrato e superficie in ghiaia, è stato realizzato dall’associazione ed è utilizzato prevalentemente dai veicoli del Centro per carico e scarico animali soccorsi, dai mezzi di emergenza e dalle persone e scolaresche che si recano alla struttura per visita o necessità. La nuova via verrà interdetta ai veicoli estranei all’attività per rendere più fruibile alle persone l’adiacente area verde con panchine di libero accesso.