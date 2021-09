Graffiti a tempo" in centro storico per una campagna contro l'abbandono dei rifiuti

Strade e marciapiedi del centro di Modena vestono da oggi "i colori della sostenibilità e del rispetto dell'ambiente", grazie ad una campagna ad hoc di street art: è mirata a contrastare l'abbandono dei rifiuti, piccoli e grandi, e viene accompagnata dal potenziamento di diversi servizi di raccolta e pulizia. Annunciano tutto oggi in conferenza stampa in municipio Hera e il Comune, spiegando che i graffiti, adottati in versione "eco" grazie all'uso di particolari vernici a base biologica, al termine dell'iniziativa verranno completamente lavati via. Si comincia dalla parte storica della città, per poi estendersi nei prossimi giorni anche agli altri quartieri.

Sono quattro i messaggi della campagna che si concentrano sui fenomeni che principalmente suscitano "la sensazione di degrado", ovvero l'abbandono della spazzatura fuori dai contenitori, l'abbandono di rifiuti ingombranti a bordo strada, la presenza sulle strade e sui marciapiedi di deiezioni canine e di cicche di sigaretta. Già dai prossimi giorni, dunque, gli operatori della multiutility intensificheranno lo svuotamento dei cestini e il lavaggio degli arredi stradali in centro. Verranno anche ampliate le fasce di servizio per alcune attività a basso impatto: i camion della raccolta, ad esempio, continueranno a circolare negli orari attuali, quando la città quindi è meno vivace, ma altre operazioni come lo spazzamento manuale e la raccolta spicciola, attualmente concentrate nelle ore della prima mattina o serali, saranno estese all'intero arco della giornata.

L'assessore all'Ambiente del Comune, Alessandra Filippi, e Fabia Ferrioli, responsabile servizi ambientali Hera per la città, hanno dato il via ufficiale al progetto sottolineando "come l'iniziativa sia nata dall'ascolto dei cittadini con l'intento di garantire sempre di più una città pulita, ordinata e piacevole da vivere".

