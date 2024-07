Street Food 2025, la guida del Gambero Rosso annovera anche quattro locali modenesi

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Il Gambero Rosso continua ad esplorare nuovi ambiti culinari e non trascura neppure lo street food, un fenomeno sempre più trasversale, capace di unire generazioni e fasce sociali nel segno del gusto e del cibo di qualità. La Guida Street Food 2025 del Gambero Rosso, giunta alla sua 10° edizione, disegna un coloratissimo viaggio attraverso piazze, vicoli e mercati per raccontare l’evoluzione di un trend che, su solide radici popolari, proietta ramificazioni e innesti pressoché infiniti della varietà delle eccellenze gastronomiche locali di ogni regione italiana.

Osterie, paninerie, pizzerie, bacari, mercati, friggitorie sono i veri templi del cibo di strada, dove quotidianamente milioni di persone partecipano al rito del mangiare all'aperto, assaporando le specialità tipiche di ogni angolo d’Italia. Quest’edizione della Guida testimonia anche il coraggio e l’apertura all’innovazione verso nuove esperienze culinarie, in un melting pot di sapori e ricette, soprattutto nelle grandi città dove le contaminazioni sono sempre più frequenti.

Rispetto all’edizione precedente, accanto alle insegne storiche, fanno il loro ingresso 129 nuove attività imprenditoriali di cui 16 già conquistano il titolo di Campione Regionale (su 20 in tutto).

L’Emilia-Romagna

È una delle new entry ad aggiudicarsi la corona d’oro: Ragù di Bologna, un locale con una proposta tutta emiliana (versione cibo di strada) che ha anche una seconda sede, come bar-chiosco specializzato in cocktail, nella bella piazza Aldrovandi. In menu non possono mancare i primi bolognesi più classici, come le tagliatelle, i balanzoni in crema di Parmigiano e, ovviamente, le lasagne. Da non perdere il panino, che si può scegliere con un ragù della tradizione oppure con un ragù di quinto quarto, pancetta e fegatini di pollo. Fragranti le cotolettine di pollo impanate e fritte con crumble di prosciutto. Vini al bicchiere di ottima qualità

Sono 44 in totale le eccellenze distribuite su tutto il territorio che consacrano l’Emilia-Romagna tra le regioni che rappresentano al meglio lo spirito dello street food fatto di convivialità e celebrazione della ricca tradizione culinaria regionale, alla portata di tutti.

Significativa la rappresentanza della città di Bologna con 14 insegne, di cui 3 nuovi ingressi, oltre al Campione Regionale: Ling’s Ravioleria Migrante; Onigiri Raku e Ravioleria Quadrilatero.

A pari merito con 7 eccellenze anche i centri di Rimini e Parma spiccano per presenze nella guida e per quest’ultima 3 i nuovi ingressi nella nuova guida: 1881 Macelleria Equina; Salumeria Garibaldi e Panino d’artista.

A completare la lista delle new entry della regione: Take Eat Easy a Ferrara, con un’offerta incentrata su un simpatico mix di ricette che spaziano da piatti tipici ferraresi a preparazioni asiatiche e da pub, spesso rivisitate; e Pao do Dia a Milano Marittima, un’ottima paninoteca con una proposta più allargata di piatti cucinati, diverse insalate e dessert per chi desidera pranzare o cenare nel cuore della città.

A queste si aggiungono ben 8 Migliori Food Truck itineranti della regione: BStradi, La Botola On The Road, Gusto Parma, Ciccio’s Smoke and Bbq, Bataröad, Osteria Argentina, Beestrò, Mò che Tigelle.

Quattro menzioni per Modena

Sono quattro i locali che vengono citati sulla Guida Street Food 2025 del Gambero Rosso per quanto riguarda la provincia di Modena. Due di questi si trovano nel capoluogo. Sono La Chersenta via L. Albinelli 46, specializzata ovviamente in crescentine, e il chiosco L’Insolito Bar di viale dell’Autodromo 35, riconosciuto invece per il gnocco fritto. Il terzo locale si trova invece in Appennino, Bar Chalet di viale Martiri 18 a Pavullo nel Frignano. C0mpleta il quadro un locale di Vignola, In Bottega di via Mazzini 2b, citato per le crescentine, le focacce e le piadine artigianali.