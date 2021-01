Striscia la Notizia a Finale Emilia per raccontare il successo della raccolta differenziata

E' andato in onda ieri il servizio su Canale 5 che ha spiegato il grande passo in avanti compiuto dal comune della Bassa sul fronte della differenziazione dei rifiuti

Il sistema scelto dall'Amministrazione di Finale Emilia per la raccolta differenziata ha consentito un incremento delle quantità di rifiuti riciclate dal 54% di quattro anni fa all'attuale 90%. Risultato premiato anche dal servizio di Striscia la Notizia trasmesso Venedì 29 Gennaio su Canale 5 in cui la giornalista Chiara Squaglia ha intervistato l'Assessore Gianluca Borgatti e testato l'utilità dell'Applicazione per la raccolta differenziata.

"Quando uno ha dei dubbi su come riciclare un rifiuto – spiega l'Assessore all'Ambiente, Gianluca Borgatti – l'Applicazione spiega dove mettere il rifiuto. Questo servizio non costa nulla al singolo utilizzatore, ma viene redistribuito fra tutti i cittadini attraverso un incremento irrilevante in bolletta di meno di 1 euro."

Per utilizzare l'Applicazione basta aprirla, inserire il Comune in cui ci si trova, si scannerizza il codice a barre e questa tecnologia è in grado di riconoscere il tipo di prodotto, indicando la destinazione più adeguata per la raccolta differenziata.