Alla studentessa modenese Anna Verzelloni il premio di laurea in memoria di Claudia Bega

È la modenese Anna Verzelloni la vincitrice della seconda edizione del premio di laurea in memoria di Claudia Bega. Il riconoscimento, nato con l’obiettivo di valorizzare la figura del Tesoriere all’interno delle realtà aziendali e sostenere l’eccellenza e il merito delle nuove generazioni, è organizzato da Piteco, software house italiana di soluzioni gestionali per la Tesoreria aziendale e la Pianificazione finanziaria, in collaborazione con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Anna, classe 2001 e laureata con lode nel corso di laurea in Economia Aziendale e Management presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, è stata scelta dalla commissione giudicatrice sulla base del brillante percorso di laurea e della valutazione conseguita nell’esame di Finanza Aziendale.

Nel corso della cerimonia di premiazione, che si è svolta oggi, Paolo Valentini, Treasury Specialist di Piteco, ha tenuto una lezione per presentare agli studenti la figura del treasury manager e il potenziale della tesoreria quale leva strategia a supporto della crescita aziendale. È intervenuto anche Fabrizio Masinelli - Group Treasurer del Gruppo Panini, cliente storico di Piteco che ha collaborato per anni con Claudia Bega – con un discorso sul valore che un progetto di tesoreria pensato e implementato sulle esigenze specifiche del cliente può avere per lo sviluppo del business.

Fabrizio Masinelli, Group Treasurer del Gruppo Panini, ha commentato: “Sono particolarmente contento di essere qui oggi, in quest’aula piena di giovani e futuro. Un’occasione per ricordare Claudia che ha fatto del Consulente di Tesoreria la sua professione in cui ha saputo mettere competenze, passione e tenacia. Ci vuole la giusta dose di tutto questo e di cuore per esprimere il più alto valore in un’area così critica e strategica come quella del Finance. Il mio augurio oggi è che qualunque sia il vostro progetto, personale e professionale, al quale dedicherete il vostro tempo e le vostre risorse, sia sempre quello che riesce a tirare fuori il meglio di voi”.

“Siamo orgogliosi di questo percorso che abbiamo intrapreso in collaborazione con Unimore che ci permette di portare in aula tutta l’esperienza maturata in oltre quarant’anni di attività e supportare i giovani con un contributo concreto - ha commentato Paolo Virenti, CEO di Piteco. “È per noi un onore e una gioia poter assegnare questo premio in ricordo di Claudia, un esempio per noi e le generazioni future di passione e dedizione, a una studentessa come Anna che nel suo percorso di studi ha mostrato sempre costanza e determinazione”.

Il Dipartimento di Economia Marco Biagi è felice della collaborazione di Piteco con il corso di laurea in Economia Aziendale e Management. L’azienda conferma il proprio impegno nella formazione dei professionisti di domani supportando gli studenti nell’apprendimento delle tematiche legate al mondo della tesoreria e della finanza.