Studenti esclusi dalle Scuole: U.Di.Con. Emilia Romagna Depone Ricorsi Straordinari

Questa mattina, durante una conferenza stampa, l'Associazione U.Di.Con. Emilia Romagna ha annunciato il deposito di due ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, a tutela delle famiglie di due studenti esclusi dalle loro scelte scolastiche. Alla conferenza hanno partecipato Vincenzo Paldino, presidente regionale U.Di.Con. Emilia Romagna, Debora Ferrari, presidente provinciale U.Di.Con. Modena, Francesca Talia, consulente giuridica dell’Associazione, e l’avvocato Simona Della Casa.

Le Ragioni dei Ricorsi

Già a gennaio, U.Di.Con. Emilia Romagna aveva promesso di essere vicina alle famiglie degli studenti esclusi. Oggi, l'associazione ha mantenuto la promessa depositando, a proprie spese, due ricorsi amministrativi. Le due famiglie coinvolte hanno visto negare l'accoglimento di tutte e tre le opzioni di scelta scolastica, costringendo i loro figli a ripiegare su indirizzi di studio poco graditi.

Un Problema Ricorrente

U.Di.Con. ha sottolineato che situazioni simili si sono verificate anche negli anni precedenti. A ottobre, l'associazione aveva chiesto un incontro con tutti gli istituti superiori di Modena per monitorare le tendenze delle preiscrizioni e prevenire il sovrannumero, ma non c'è stata risposta. Di conseguenza, l'associazione è stata costretta a intraprendere numerosi accessi agli atti.

Le Dichiarazioni di Vincenzo Paldino

“I ricorsi non sono solo un modo per tutelare le due posizioni individuali, ma speriamo siano da stimolo alle scuole per cambiare il sistema,” ha affermato Vincenzo Paldino. “Questo si sarebbe potuto evitare con una maggiore concertazione, ed è il nostro più grande rammarico. Modena è da sempre una città inclusiva, e così dovrebbe esserlo la sua scuola.”

L'avvocato Della Casa ha spiegato che i genitori hanno deciso di fare ricorso dopo la mancanza di spiegazioni per l'esclusione dei loro figli. Le famiglie hanno ricevuto una telefonata che le avvisava dell’esclusione da tutte le scuole scelte, esortandole a trovare una quarta opzione, pena l'iscrizione d'ufficio in una scuola rimasta disponibile e possibili conseguenze legali per il mancato esercizio della genitorialità.

Le Contestazioni di U.Di.Con.

Vincenzo Paldino ha chiarito: “Non contestiamo i criteri di scelta, né la qualità dell’offerta formativa delle scuole, ma i tempi e i modi delle esclusioni.” L’associazione chiede una revisione dei processi per evitare che si ripetano situazioni simili in futuro.

Il tempo è un fattore critico per i due studenti in attesa dell'esito dei ricorsi. L'avvocato Della Casa ha richiesto anche la sospensione della valutazione negativa, ma resta l'incertezza se questa arriverà prima dell'inizio dell'anno scolastico. “Speriamo di sì, non è giusto tarpare le ali ai sogni di ragazzi di 14 anni,” ha concluso Paldino.