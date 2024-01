Gli studenti di International management ricevuti in comune a Modena

Nella mattinata di venerdì 12 gennaio il sindaco Gian Carlo Muzzarelli ha incontrato una rappresentanza degli studenti iscritti al Master in International management del dipartimento di Economia dell’Università di Modena e Reggio Emilia. In rappresentanza dei tanti che hanno frequentato il corso in circa 60 anni dalla prima edizione, sono stati accolti in Municipio studenti provenienti da Ghana, Cina, Italia, Sri Lanka, India e Burundi, in particolare lo studente del Burundi grazie a Unicore University Corridor for refugees.

Il gruppo era accompagnato dal prof Federico Mucciarelli Head of International Managment, dalla dottoressa Sonia Romanazzi responsabile Incoming Erasmus e dalla professoressa Attilia Lavagno International advisor.

Nel dare loro il benvenuto ufficiale in città, il sindaco ha ricordato l’impegno dell’Amministrazione comunale, in tutti questi anni, per valorizzare da un lato lo spirito imprenditoriale e la capacità economica di Modena, dall’altro la vocazione turistica che di recente ha ricevuto un’ulteriore spinta dal film di Michel Mann su Enzo Ferrari che sta attirando ancora più turisti in città.

Il gruppo ha quindi approfittato dell’occasione per visitare anche l’Acetaia comunale e le sale storiche del Palazzo Comunale.

Gli studenti che frequentano il master, che dura due anni e si svolge interamente in inglese, provengono da tutti i continenti. Il master, a cui si accede attraverso un bando di selezione, risponde alla domanda di figure di laureati magistrali in grado di assumere ruoli operativi e manageriali nei processi di internazionalizzazione delle imprese.