Scuola, studenti da Polonia e Portogallo ospiti del Comprensivo 1 di Modena

Sono a Modena, ospiti dell’Istituto Comprensivo 1, due gruppi di studenti e docenti portoghesi e polacchi per condividere cinque giorni di lezioni e laboratori all’insegna delle scienze nell’ambito del programma europeo Erasmus.

Gli studenti, una decina tra i dieci e i dodici anni di età, e i docenti (12 in tutto) provengono dalla scuola secondaria di Amarante, in Portogallo, e da Lamkack Wielkoposky, in Polonia. Arrivati a Modena lunedì 18 ottobre, sono stati accolti in Galleria Europa, insieme a una delegazione del Comprensivo 1 guidata dalla dirigente Concetta Ponticelli, per ricevere il benvenuto dall’assessora all’Istruzione del Comune di Modena Grazia Baracchi e dall’europarlamentare Elisabetta Gualmini.

Il progetto a cui partecipano si intitola “Learning and sharing with Clil” e ha l’obiettivo di promuovere l’interesse verso le scienze attraverso la metodologia inclusiva Clil (Content and language integrated learning) che, attraverso il supporto della lingua inglese, punta all’apprendimento integrato di competenze disciplinari attraverso attività laboratoriali. Il progetto, iniziato prima della pandemia, era proseguito in modalità on line e questa è la prima occasione che studenti e insegnanti hanno per vedersi dal vivo.

Nei cinque giorni modenesi, fino al 22 ottobre, ragazzi e docenti hanno in programma visite alla città ma anche a Milano, al Museo della scienza, e a Bologna, alla Fondazione Golinelli oltre ad attività alla palestra digitale e al centro Europe Direct.