Per l’anno scolastico 2022-2023 sono già programmati dieci incontri, fino al mese di marzo, con le quinte della scuola Leopardi, l’American school, le quarte della scuola Saliceto Panaro, prime e seconde della scuola San Carlo e le quinte della scuola Palestrina.

Nel corso degli incontri, che durano circa due ore, il presidente Poggi dialoga con i ragazzi spiegando cosa sono le leggi e la loro gerarchia, ruolo e compiti dei consiglieri, del sindaco, degli assessori, quali sono i passaggi per arrivare a una decisione ma anche cosa significano i simboli riportati sul Gonfalone della città e che il motto “Avia pervia” vuol dire “rendere facili le cose difficili”.

Il progetto, già realizzato anche lo scorso anno scolastico e inserito nell’offerta di Memo-Multicentro educativo Modena Sergio Neri, ha il duplice obiettivo di far conoscere il funzionamento del Consiglio comunale e degli altri organismi che amministrano la città e di suscitare negli studenti la consapevolezza del loro ruolo di cittadini come soggetti attivi della città, oltre a stimolare una maggiore attenzione verso gli spazi e i beni pubblici.

Studenti in Piazza Grande per conoscere come unziona il Consiglio Comunale