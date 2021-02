Studiare e lavorare in Australia? Martedì il webinar per capire come fare

Cosa bisogna sapere per progettare un’esperienza di studio o di lavoro in Australia? Le risposte si possono trovare nel webinar “Project Australia” in programma martedì 9 febbraio, alle 17, al quale gli interessati potranno partecipare liberamente collegandosi alla pagina facebook del centro Europe Direct di Modena.

Organizzato dal Centro Europe Direct e dal servizio Informagiovani del Comune di Modena, l’incontro sarà tenuto da Martina Colletta, di Study Australia by Csf, società specializzata in formazione all’estero con un focus specifico verso le università australiane che assiste i ragazzi interessati a vivere un’esperienza di studio o lavoro nel Paese dei canguri, fornendo consigli utili con un servizio di counselling gratuito.

Nel corso dell’incontro, i partecipanti potranno approfondire la conoscenza dell’Australia, con un focus sulla riapertura dei confini dopo il Covid-19. In particolare, si potranno avere informazioni sui visti necessari e su quali sono le regole per lavorare nel Paese; sapere quali sono le possibilità di studio (tempi, documenti necessari e regole per iscriversi ai corsi, borse di studio), di partecipare a stage, di lavorare come ragazza alla pari o di progettare la propria vita in Australia attraverso l’educazione.