Medici di base, le coop mediche Mdf e MeMo3 aprono una sede unica in città

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Mdf e MeMo3, due delle cinque cooperative modenesi di medici di medicina generale nate oltre vent’anni fa e aderenti a Confcooperative Terre d’Emilia, hanno inaugurato nei giorni scorsi una sede unica in via Nobili 91 a Modena, che di fatto sostituisce i loro precedenti ambulatori di via Rainusso (Mdf) e via S. Giovanni Bosco (MeMo3).

«Le nostre cooperative di medici di famiglia, che annoverano complessivamente ottanta soci e una trentina di dipendenti, iniziano oggi un percorso comune nel segno della sostenibilità e della condivisione dei progetti sanitari a tutto vantaggio dei cittadini modenesi - dichiarano i presidenti Silvia Riccomi ed Emanuele Carnevale - Un intento, questo, che potrebbe inoltre sfociare in futuro in una vera e propria fusione, considerando anche le non poche esperienze di realtà analoghe diffusesi in provincia di Modena e diventate lo strumento privilegiato per unire le forze ed offrire servizi aggiuntivi alla normale attività, al fine di rispondere al meglio ai diversi bisogni di salute dei cittadini.”

Servizi, in primo luogo, di supporto amministrativo, infermieristico, di continuità assistenziale, che pur dovendo essere rivisti alla luce dell’apertura dei CAU voluti dalla Regione per la gestione dell'assistenza all'urgenza non grave, vedranno MdF e MeMo3 unite per avviare nella loro sede di via Nobili una fase del tutto nuova nella quale l’obiettivo sarà, innanzitutto, quello di migliorare l'attività dei medici di medicina generale associati, a beneficio dei pazienti. Un obiettivo che verrà perseguito attraverso ulteriori investimenti nelle medicine di gruppo per la gestione comune dei pazienti cardiopatici e diabetici, nonché facendo leva su tecnologia strumentale per diagnosi sempre più accurate e formazione continua per i soci nell’ambito di cure palliative, informatica medica, comunicazione efficace.

«Con l’apertura di una sede comune - concludono i due presidenti - festeggiamo oggi una nostra res publica dove profondere impegno e condivisione. Ciò ci consentirà di mantenere alto il livello dei servizi erogati ai soci, ai cittadini e alle istituzioni sanitarie». Ed è proprio sulla scia di tale importante prerogativa che nel corso dell’inaugurazione è stata scoperta una targa dedicata al Dr. Aldo Piancone, già presidente di MdF, scomparso prematuramente qualche anno fa e precursore della nascita delle cooperative mediche a Modena.