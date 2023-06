Stuzzicagente. Trattoria Ermes vince "miglior food". Tutti i vincitori della primavera 2023

Questa mattina presso la Sala di Rappresentanza del Comune di Modena sono stati premiati i vincitori della ventesima edizione di Stuzzicagente Primavera, manifestazione enogastronomica organizzata da Modenamoremio e tenutasi lo scorso 28 Maggio.

Tra i partecipanti, il locale più votato dal pubblico e premiato dalle autorità per il “miglior food” proposto è stata TRATTORIA ERMES che ha ottenuto numerosi consensi grazie alla qualità della “Bis di gnocco fritto di Modena farcito con prosciutto crudo e mortadella”.

Il premio “miglior drink” è invece stato assegnato ad ARCHER per l’“Archer Spritz”, molto apprezzato dai partecipanti.

La Giuria di Qualità, rappresentata da 3 appassionati della cucina modenese: Marisa Tognarelli, Maestra Cioccolatiera, Angelo Giovannini, giornalista esperto di promozione del territorio, Vittorio Novani, Chef Executive “Iodio Puro”, premiato una stella Michelin 2010, ha decretato come vincitore per il “miglior food” SALUMERIA DEL CARDINALE con la proposta “Polpette al sugo con pomodoro e basilico”, mentre il premio miglior drink è invece stato assegnato alla BIRROTECA AL GOBLET per “Birra artigianale a scelta tra le 5 disponibili di Birrificio Emiliano – speciale Stuzzicagente”.

I giurati, entusiasti di questa gustosa e ricca edizione, hanno sottolineato che ciascuno di loro nel giudizio ha tenuto presente la qualità delle materie prime e la professionalità del servizio.

Infine, è stato assegnato un premio anche all’attività che meglio è riuscita ad utilizzare tutti i prodotti a sua disposizione, senza sprecarli. Il locale è PIZZALTAGLIO con “Trancio di pizza con mozzarella fiordilatte, salsiccia e friarielli”. La giuria anti-spreco si compone dei rappresentanti di TOO GOOD TO GO, la famosa app impegnata nel recuperare e vendere online, a prezzi ribassati, il cibo invenduto “troppo buono per essere buttato”.

Oggi si riconferma il successo di Stuzzicagente che, grazie alla formula a gettoni, ha consentito al pubblico ancora una volta di personalizzare il proprio menù.