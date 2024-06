Successo per "Festival Zocca Paese della Musica". Obiettivo far emergere nuovi artisti

Si è svolta venerdì 31 maggio al teatro “Il Blasco” di Zocca la finale del “Festival Zocca Paese della Musica”, nato dalla collaborazione con Vasco Rossi con l’obiettivo di far emergere nuovi artisti e gruppi musicali di talento che avranno l’opportunità di potersi esibire prima dell’inizio dei concerti durante il prossimo Vasco Live 2024.

Ad aggiudicarsi il primo premio, tra 17 gruppi che si sono esibiti, selezionati tra 518 artisti provenienti, oltre che dall’Italia, dalla Svizzera, dalla Germania, dalla Francia, da San Marino e da Malta, è Namida, seguita al secondo posto da Cindy & the rock hysteria, mentre dal terzo al settimo posto si sono classificati Leo Badiali, Deshedus project, Magenta 9, Alis Ray e Campi. Tutti questi artisti si esibiranno in una delle sette date di San Siro del Vasco Live 2024, avendo a disposizione, ciascuno, 15 minuti di esibizione, mentre i classificati dall’ottavo all’11° posto potranno esibirsi nelle quattro date del tour, che si terranno allo stadio San Nicola di Bari e sono Samar, Atwood, Black project e Susanna.

Per l’amministrazione comunale «questa prima edizione del festival è stata un vero e proprio successo, e oltre all’obiettivo di far emergere nuovi artisti e gruppi musicali di talento, Zocca, grazie a Vasco è diventata la vera e propria capitale italiana del rock. Per questo vogliamo ringraziare tutti gli artisti che si sono cimentati e messi alla prova in questo concorso, gli organizzatori e soprattutto Vasco Rossi, senza il quale nulla di tutto questo sarebbe stato fatto. Ora non vediamo l’ora di ascoltare gli artisti vincitori sul palco di Vasco e di metterci al lavoro per la prossima edizione di Zocca Paese della Musica».

La giuria artistica era composta da Mirco Realdini (conduttore, produttore e autore radiotelevisivo), Ettore Diliberto (Presidente dell’etichetta Milano Music Play, chitarrista, produttore e arrangiatore discografico), Giordano Tittarelli (Produttore e arrangiatore discografico), Andrea Mei (musicista, compositore e produttore discografico), Emilio Munda (Produttore, arrangiatore e compositore musicale), Mimmo Paganelli (Direttore artistico alla EMI), Paolo Valli (Produttore, arrangiatore e compositore musicale).