Successo straordinario per la "5MILA DEL NOVISAD": Ayoub Bouras da record

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Si è conclusa con grande successo la gara podistica competitiva "5MILA DEL NOVISAD", svoltasi ieri sera, 30 maggio. L'evento ha visto la partecipazione di 300 atleti iscritti, con 266 runner che hanno tagliato il traguardo, confermando l'entusiasmo e la passione per la corsa che caratterizza questa manifestazione.

Le condizioni meteorologiche hanno giocato un ruolo significativo nella giornata, con piogge pomeridiane che hanno cessato intorno alle 17:50, appena dieci minuti prima dell'inizio della gara giovanile, permettendo così un regolare svolgimento delle competizioni.

Organizzazione impeccabile con il Palamolza a fare da Quartier Generale per gli atleti che hanno potuto utilizzare spogliatoi per fare le docce. Ricco pacco gara, premi per i primi 3 arrivati di ogni categoria (66 premiazioni), ottimo ristoro e scenario unico. La 5MILA DEL NOVISAD si conferma una delle classiche modenesi più amate dai runner non solo emiliano-romagnoli.

La prima batteria, riservata agli over 50, è partita alle 19:15. In questa categoria, Claudio Cavalli ha dominato la scena, aggiudicandosi il primo posto con un tempo di 16:27. Fabrizio Gentile ha ottenuto il secondo posto con un tempo di 17:04, mentre Maurizio Caterino ha chiuso il podio con un tempo di 17:14.

La competizione femminile è stata particolarmente avvincente, con Enrica Bottoni che ha conquistato il primo posto con un tempo di 17:27. Giulia Vettor ha ottenuto il secondo posto con 17:33, mentre Elena Fontanesi ha chiuso terza con un tempo di 17:36, in una gara caratterizzata da distacchi minimi.

L'ultima batteria, quella degli uomini under 50, è partita alle 20:45. In questa categoria, Ayoub Bouras ha brillato, vincendo con un impressionante tempo di 14:30, stabilendo il nuovo record del percorso, superando il precedente record di 14:47 detenuto da Alessandro Pasquinucci. Miguel Espuna Larramona in 14:45 ha ottenuto il secondo posto, mentre Filippo Trevisani con un ottimo 15:23 ha chiuso il podio.

Cerimonieri dell’evento Fabio Giordano di UISP Modena, Maria Grazia Baracchi Assessora alla Sport del Comune di Modena e Giovanni Filippi atleta e detentore del record italiano sulla distanza del miglio.

L'evento ha rappresentato un momento di grande sportività e aggregazione, dimostrando ancora una volta l'importanza della "5MILA DEL NOVISAD" nel calendario delle competizioni podistiche. Un ringraziamento speciale va a tutti i partecipanti, agli organizzatori e ai volontari che hanno reso possibile questa straordinaria serata di sport.

Emilio Mori, gruppo Stóff: “Siamo tutti felici del risultato di questa manifestazione e stiamo già lavorando per una dodicesima edizione ancora più entusiasmante. L’obiettivo del 2025 è quello di portare il pubblico sulle tribune e creare un evento che non sia solo una grande festa sportiva. Il livello degli atleti quest’anno è stato molto alto con il vincitore che ha chiuso correndo a 2:53. Ringrazio con tutto il cuore chi ha corso ma soprattutto i volontari e i partner. Ringrazio a nome di tutto il Comitato Organizzatore il Comune di Modena che da sempre ci sostiene”