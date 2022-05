Tanta voglia di riprendersi il tempo, spopola l'inizitiva slow di Castelvetro

“Tempo Lento”, il festival di cammini, itinerari e mondi svoltosi nella sua seconda edizione al castello di Levizzano nel fine settimana, ha letteralmente spopolato. Tutti gli eventi in programma, a partire dall’anteprima con lo scrittore Paolo Rumiz, i successivi incontri e le performance musicali hanno fatto registrare il “tutto esaurito”, ed anche i numerosi cammini sul territorio - senza dubbio favoriti dal bel tempo e dalla grande voglia di stare all’aperto liberi da restrizioni - sono stati quanto mai frequentati e partecipati.

Pure le iniziative collaterali al festival hanno colto il favore del pubblico, come, ad esempio, l’“Aperitivo lento” nella corte del castello, a base di prodotti biologici a chilometro zero e di Lambrusco Grasparossa messi a disposizione dai produttori locali, con i banchi sempre gremiti di persone.

Toni di grande soddisfazione tra gli organizzatori dell’assessorato alla cultura del Comune di Castelvetro, per una seconda edizione che ha visto la partecipazione di autori, guide e musicisti di alto livello. «Un festival aperto da Paolo Rumiz e chiuso da Vasco Brondi non poteva che essere di successo - dice la direttrice artistica Alessandra Anderlini. Fin dal cammino musicale inaugurale l’affluenza è stata quattro volte quella della prima edizione e lo stesso dicasi per quello notturno svoltosi fra miriadi di lucciole».