Ornitologica, boom di visitatori: oltre 20mila per la prima edizione modenese

La classica situazione in cui tutti vincono. Il pubblico, che ha ritrovato dopo due anni di assenza, causa Covid, la più importante manifestazione europea del settore ornitologico. Gli organizzatori, che riprendono il filo spezzato dal 2019 e lo riallacciano in un quartiere fieristico diverso. Le istituzioni e la città di Modena, che portano a calendario una manifestazione che non ha risentito del cambio di città e che continua a richiamare migliaia e migliaia di visitatori da tutto il mondo.

L’81esima edizione della Mostra Ornitologica Internazionale si è chiusa ieri, contando oltre 20mila visitatori da 18 paesi. Si trattava della prima volta che la manifestazione veniva organizzata nel quartiere fieristico di Modena, dopo essere sempre stata ospitata da quello di Reggio Emilia. Se qualcuno poteva temere che la manifestazione, cambiando sede, avrebbe perso appeal, il risultato conforta tutti.

“A Modena abbiamo trovato un ambiente perfetto nel quale lavorare – conferma il presidente della Società Ornitologica Reggiana, titolare della manifestazione, Ivano Gualerzi – dirigenti e personale di ModenaFiere, istituzioni, Ausl, Forestale e Polizia Locale ci hanno dato un’enorme mano, con grandissimo entusiasmo. Il risultato finale della manifestazione, che è eccezionale e per nulla scontato, è frutto di questa sinergia tra la nostra Società che è fatta, lo sottolineo, esclusivamente di volontari e i soggetti che ho citato e che ringrazio di nuovo”.

“Per Modenafiere il successo di questa 81esima edizione della Mostra Ornitologica è un doppio successo - aggiunge e conferma Alfonso Panzani Presidente di Modenafiere -. In primo luogo perché siamo stati capaci, grazie al fantastico lavoro con il team di Sor, di fare fronte alle esigenze organizzative di una manifestazione di questa importanza e con questi numeri. A questo si aggiunge per noi un aspetto non meno importante, perché eventi come questo hanno un ritorno importantissimo sulla nostra città, non solo economico ma anche di immagine, e questo per Modenafiere è sicuramente un motivo di orgoglio oltre che uno dei fondamentali della nostra mission aziendale”.