Sciocolà chiude con il sold out, stimate 120mila persone agli stand di via Emilia

La terza edizione di Sciocola’ è stata un successo consacrato da numeri importanti: 20 tonnellate di cioccolato e 120 mila persone hanno preso parte all’evento in questi quattro giorni. Questi i numeri forniti dall'organizzazione dell'evento, giunto alla terza edizione, che ha animato il centro storico in questo weekend "lungo".

“Un weekend di festa, di cultura dell’agroalimentare modenese, di bellezza e storia con questo apprezzatissimo festival nel cuore di Modena. – spiega Ludovica Carla Ferrari, Assessore Città smart, Politiche economiche, Turismo e promozione della città, Servizi demografici – Sciocola’ dimostra che in sicurezza possiamo ritornare a vivere le piazze e le strade della città assaporando il cioccolato migliore coniugato ai prodotti tipici del territorio modenese, esperienza apprezzatissima dai modenesi e dai tanti turisti che hanno popolato il centro storico. L’appuntamento è per il 2022 con un edizione ancora più importante”.

Grande successo anche per gli oltre 70 eventi e appuntamenti in programma: la realizzazione della maxi tavoletta di cioccolato ruby lunga 25 metri ad opera del maestro cioccolatiere Mirco Della Vecchia, il Louvre del Cioccolato con una riproduzione interamente realizzata in cioccolato di batteria di botti di aceto balsamico tradizionale di Modena, realizzate in scala 1:1 composta da 5 botti per un totale di oltre 300kg, il logo in basso rilievo dell’aceto balsamico di Modena IGP, alle bottigliette di aceto balsamico dei due consorzi, all’oscar di cioccolato una vera e propria statuetta in cioccolato ruby che verrà consegnata in occasione del premio Sciocola’ in Rosa – Ruby Award.

Non sono mancate le premiazioni, dal Sciocola’ D’oro a Carlo Rivetti, neo presidente del Modena calcio, al Ruby Award, istituito per la prima volta quest’anno conferito alla Dott.ssa Micaela Piccoli direttrice dell’unità operativa complessa di chirurgia generale d’urgenza e nuove tecnologie dell’ospedale civile di Baggiovara e dell’azienda ospedaliera di Modena.