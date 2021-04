Addio alla Vecchia Cantina, nei locali arriverà un supermercato iN's

Novità in via Palona, per anni punto di riferimento per la ristorazione e la movida. Il ristorante era già chiuso da qualche mese e ora verrà profondamente ristrutturato

Dopo molti anni, nel corso dei quali era diventato un punto di riferimento per la zona, Vecchia Cantina Ristomusic chiude i battenti. Il locale di Castelvetro cessa quindi la propria attività - dopo mesi di chiusura - ma non ripartirà più: l'edificio di via Palona sarà infatti radicalmente trasformato e cambierà destinazione d'uso. L'immobile ospiterà un supermercato, un nuovo punto vendita della catena discount iN's Mercato.

Ancora non vi è una data certa per l'apertura del negozio, che dovrà passare attraverso numerosi interventi burocratici ed modifiche strutturali, sia interni che esterni.

Come ricordano gli ex gestori su Facebook, la Vecchia Cantina era diventata negli anni 2000 e per lo meno fino al 2018 un punto di riferimento importante per la movida, sfruttando la doppia vocazione di ristorante e discoteca e richiamando pubblico da tutta la provincia.

Racconta sui social l'ex gestore: "É iniziato tutto il 1 marzo 2008, un po per gioco, un po per pazzia. Volevamo dare un prodotto innovativo, unire la ristorazione al divertimento a cena, proponendo musica dal vivo... quella vera. ..quella bella....uscendo un po dagli schemi. Negli anni sono tante le serate e novità che abbiamo proposto, cercando di non essere mai scontati, riscuotendo parecchi giudizi positivi da tutti i clienti. E proprio grazie a loro é stato un onore diventare un punto di riferimento per la movida a Modena e provincia, per circa un decennio. Nel 2018 e 2019 il locale aveva avuto un cambio gestione, una breve parentesi purtroppo non all'altezza delle aspettative. Da inizio 2020 finita questa esperienza abbiamo provato a rimettere in piedi un bel progetto per far tornare la Vecchia Cantina, quella originale, quella divertente. Però tra burocrazia e l'arrivo di questa maledetta pandemia non é stato possibile farlo. Ora si inizia a smontare tutto, anzi ormai è gia tutto smontato".