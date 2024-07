Carceri strapiene, tra povertà e suicidi. Al Sant'Anna le donne non possono lavorare

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

C'è il caso dei suicidi oltre la media a Parma, con ben quattro episodi da luglio 2023 a luglio 2024, dove negli ultimi mesi altri giovani detenuti si sono impiccati nelle sezioni di isolamento. Hanno fatto diventare una corda le loro lenzuola e hanno scelto di dire 'basta' quasi sempre di mattina presto o alla sera, che sono "i momenti peggiori per chi è disperato in carcere". Sempre a Parma, i movimenti nei 'conti correnti' di tanti detenuti sono pari a zero o quasi: non ci sono bonifici inviati dai familiari (anche perché spesso mancano i familiari) e non ci sono retribuzioni per i piccoli lavori in carcere, perché il lavoro in carcere non c'è.

Ma in giro per i penitenziari dell'Emilia-Romagna non mancano altre storture che, trascurate, negli anni si stanno aggravando: nel carcere di Modena, ad esempio, da quasi 15 anni le donne non possono lavorare all'esterno, di fatto, o ancora in quello di Piacenza non viene riconosciuta in nessun modo la residenza agli ospiti reclusi, a differenza delle buone prassi di questo tipo già praticate da tempo a Bologna o nella stessa Modena, ad esempio. In generale, le carceri dell'Emilia vivono più disagi mentre quelle romagnole, grazie anche a una presenza di detenuti tradizionalmente minore, in rapporto alla popolazione residente, risultano più 'umane', così come la Dozza di Bologna.

Misure per alleggerire la pressione carceraria

È questo il quadro che dipinge Roberto Cavalieri, garante dei detenuti dell'Emilia-Romagna, oggi in Regione al fianco di Federico Amico, presidente della commissione Parità e diritti, nonché di Stefania Pettinacci e Chiara Rizzo, dell'osservatorio Carcere della Camera penale di Bologna. Quest'ultima assicura che anche in Emilia-Romagna e a Bologna "solo un 10%" di detenuti lavora, pur considerando anche chi si occupa di attività solo trimestrali. Tutti i relatori (considerando "inefficace" il decreto Nordio, fra l'altro) promuovono il nuovo Codice ristretto, la guida aggiornata ai diritti delle persone detenute: sarà distribuita in tutte le carceri regionali dopodomani mattina, da parte di otto delegazioni di amministratori e volontari.

L'iniziativa del Codice ristretto vuole "ricordare a tutti, politica, territorio, giudici e volontari, che già ora - ricorda Cavalieri - si possono applicare normative che prevedano benefici per quei detenuti che ne hanno diritto, contrastando un sovraffollamento che anche in Emilia-Romagna tiene banco non da oggi".

Il sovraffollamento alla radice di molti mali

È la conseguenza, rimarca il garante sul sovraffollamento, di diversi fattori, tra cui l'approvazione di leggi che prevedono" più frequentemente "la misura del carcere, oppure l'assenza di politiche" alternative: "Le carceri si riempiono sempre di più, quindi, e alla disperazione dei detenuti segue anche il suicidio, come stiamo vedendo". Suicidi che riguardano i giovani adulti detenuti, gli under 25: per dire, a Bologna, Modena e Ferrara dovrebbero essere 498, 372 e 244, secondi i posti regolamentari, mentre invece risultano quasi il doppio (837, 538 e 406).

Ma continua Cavalieri nella sua analisi: "Non esistono nemmeno pari opportunità per i detenuti che si trovano in istituti penitenziari diversi, pur nell'ambito dello stesso distretto emiliano-romagnolo. Ci sono territori come Piacenza, refrattari ad esempio nel concedere la residenza ai detenuti, e territori con protocolli tra amministrazione penitenziaria e Comuni più incisivi, come Bologna e Modena. Non riconoscere la residenza a chi ne ha diritto vuol dire porre il detenuto in un limbo", ai margini della società.

A Modena niente lavoro per le donne

Tra gli altri casi c'è proprio quello del carcere di Sant'Anna, che da tanti anni, dal 2010, continua a non avere posti per le donne semilibere o per quelle che vogliono lavorare. CI sono le attività gestite dalle associazioni all'interno della struttura, ma restano un palliativo. "Ne stiamo parlando con l'amministrazione penitenziaria, che si è impegnata a risolvere il problema", incrocia le dita Cavalieri, che sospira: "Il dubbio resta, sul perché in tanti anni nessuno se ne fosse accorto".